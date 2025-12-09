Αρκετοί ήταν οι αγρότες που τραυματίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αυτό καταγγέλλει, μιλώντας στο patris, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

«Δεχθήκαμε επίθεση και αρκετοί από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τραυματίστηκαν με πλαστικές σφαίρες και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο», αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Όπως επισημαίνει υπήρξαν περιπτώσεις που «άνθρωποι είχαν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των χημικών και χρειάστηκε να πάνε και αυτοί στο νοσοκομείο».

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εμφανίζονται οι αγροτοκτονητρόφοι του νησιού με τον κ. Τριανταφυλλάκη να δηλώνει πως «είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για τα αιτήματά μας που είναι δίκαια».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, μιλώντας στο patris, τονίζει πως «αυτή τη φορά η συμμετοχή είναι μαζική» και όλοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις της Κρήτης

Στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσουν σήμερα διμοιρίες από την Αθήνα προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, στην Κρήτη έρχονται τέσσερις διμοιρίες ωστόσο για την ώρα παραμένει άγνωστο πού θα μεταβούν.