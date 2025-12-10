Με αλληλοκατηγορίες για το ποιος ευθύνεται αφενός για την ένταση που επικρατεί στα μπλόκα και αφετέρου για την απουσία διαλόγου ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, κλιμακώνουν την αντιπαράθεσή τους η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας που έχουν βγει στους δρόμους με τα τρακτέρ τους και διαμαρτύρονται δυναμικά αποκλείοντας κεντρικές οδικές αρτηρίες, λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια.

Από το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτουν την κριτική που δέχονται από τους αγρότες και την αντιπολίτευση ότι «επενδύουν στον διχασμό και στο δόγμα “νόμος και τάξη”». Αντιτείνουν ότι «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ηπιότητα τις διαμαρτυρίες». Ενώ σε σχέση με την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις διώξεις που ασκήθηκαν στους πρωταγωνιστές των επεισοδίων που έγιναν τη Δευτέρα στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου, σημειώνουν ότι «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μένει απαθής στα έκτροπα».

Κάνοντας λόγο για «ακραίες συμπεριφορές» που «δεν μπορεί να γίνονται δεκτές σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία», κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσθέτουν: «Σεβόμαστε το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας, αλλά κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς».

Επιρρίπτουν τις ευθύνες στους αγρότες

Παράλληλα επιρρίπτουν στους αγρότες την ευθύνη για την αδυναμία των δύο πλευρών να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ώστε να ξεκινήσει διάλογος για να εξεταστεί ποια αιτήματα θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν. «Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις της κυβέρνησης οι αγρότες δεν προσέρχονται σε διάλογο γιατί δεν υπάρχει ακόμα συντονιστικό όργανο και σε κάθε μπλόκο υπάρχουν αιτήματα τοπικού χαρακτήρα», δηλώνει ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Τόσο ο κ. Τσιάρας όσο και άλλοι κυβερνητικοί ιθύνοντες, αν και αναγνωρίζουν τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στις πληρωμές των ενισχύσεων, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι θα θιγούν από τους νέους κανόνες, θεωρούν ότι τα χρήματα που καταβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκτονώσουν την ένταση των κινητοποιήσεων.

«Μαζί να διαμορφώσουμε λύσεις»

«Φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια “δεύτερη κατανομή” για τους ειλικρινείς αγρότες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στην οξεία κριτική που άσκησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε στα αγροτικά μπλόκα.

Παρά την εμφανή δυσπιστία των διαμαρτυρόμενων αγροτών, η «γραμμή» που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου συνοψίζεται στη θέση ότι «τώρα είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με καθαρό στόχο και ουσιαστικό διάλογο, ώστε μαζί -κυβέρνηση και παραγωγοί- να διαμορφώνουμε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής».