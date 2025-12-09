Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ήξερε ότι η τελευταία του προσφορά για την Warner Bros. Discovery ήταν σε κίνδυνο όταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, άρχισε να τον αγνοεί.

Η Paramount είχε περάσει το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου ολοκληρώνοντας την έκτη προσφορά της για την εξαγορά του συνόλου της Warner: μια προσφορά ύψους 77,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Ωστόσο, η Paramount ανησυχούσε ότι η Warner είχε ήδη αποφασίσει ποιος θα ήταν ο προτιμώμενος συνεργάτης της: η Netflix.

«Μόλις προσπάθησα να σου τηλεφωνήσω για τη νέα προσφορά που υποβάλαμε», έγραψε ο Έλισον σε μήνυμα στον Zaslav. «Άκουσα όλες τις ανησυχίες σου και πιστεύω ότι τις έχουμε αντιμετωπίσει στη νέα μας πρόταση. Παρακαλώ, τηλεφώνησέ μου όταν μπορείς για να το συζητήσουμε λεπτομερώς».

Δεν έλαβε απάντηση.

Διαπιστώνοντας ότι υπήρχε πρόβλημα, ο Έλισον επανήλθε, λέγοντας ότι η Paramount είχε προσφέρει ένα πακέτο που κάλυπτε όλα τα ζητήματα που είχε θέσει η Warner, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για «ισχυρή αξία σε μετρητά» και «ταχύτητα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής».

«Θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να γίνω συνεργάτης σας και ιδιοκτήτης αυτών των εμβληματικών περιουσιακών στοιχείων», έγραψε σε μήνυμά του, σύμφωνα με μια κανονιστική υποβολή.

Την Παρασκευή, οι ανησυχίες του Έλισον επιβεβαιώθηκαν. Η Warner και η Netflix ανακοίνωσαν μια συμφωνία για την εξαγορά των εμβληματικών περιουσιακών στοιχείων της Warner και της HBO από τον γίγαντα του streaming για 72 δισεκατομμύρια δολάρια, μια προτεινόμενη συγχώνευση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά τον κλάδο του θεάματος.

Ο πατέρας του Έλισον, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle Λάρι Έλισον, σύμμαχος του Τραμπ, τηλεφώνησε στον πρόεδρο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τη Netflix και του είπε ότι η συναλλαγή θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Μια εκπρόσωπος της Oracle δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον τις τελευταίες ημέρες, ο Ντέιβιντ Έλισον διαβεβαίωσε τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Trump ότι αν αγόραζε την Warner, θα έκανε ριζικές αλλαγές στο CNN, ένα κοινό στόχο της οργής του προέδρου Trump, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Ο Trump έχει πει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι θέλει νέα ιδιοκτησία του CNN, καθώς και αλλαγές στο προγραμματισμό του CNN.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν σχολιάζουν τις ιδιωτικές συνομιλίες του Τραμπ.

Αρνούμενη να τα παρατήσει, η Paramount ξεκίνησε τη Δευτέρα μια εχθρική προσπάθεια εξαγοράς της Warner, απευθύνοντας την υπόθεση απευθείας στους μετόχους. Ο Έλισον ισχυρίζεται ότι η προσφορά του για την Warner είναι πιο συμφέρουσα για τους μετόχους και έχει περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Η Paramount δήλωσε ότι η προσφορά της παρέχει στους μετόχους 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε μετρητά από την προσφορά της Netflix.

«Είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε», δήλωσε ο Έλισον στο CNBC τη Δευτέρα το πρωί. Τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, συγκαταλέγονται μεταξύ των χρηματοδοτών της προσφοράς της Paramount.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner δήλωσε ότι σκοπεύει να παραμείνει στη συμφωνία με τη Netflix.

Ο αγώνας για την Warner έχει εξελιχθεί σε μάχη μεταξύ της Paramount, του 113 ετών θεσμού του Χόλιγουντ, και της Netflix, της τεχνολογικής startup που μετατράπηκε σε γίγαντα της ψυχαγωγίας. Με μια τεράστια βιβλιοθήκη κλασικών ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, όπως το «Casablanca» και το «The West Wing», καθώς και το HBO, το σπίτι των «The Sopranos» και «Game of Thrones», η Warner θεωρείται το στολίδι του Χόλιγουντ.

Ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να υποστηρίξει δημοσίως κάποιον από τους υποψήφιους αγοραστές. «Κανένας από αυτούς δεν είναι ιδιαίτερα καλός φίλος μου», δήλωσε σε στρογγυλή τράπεζα στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ένα πρόσωπο κοντά στον Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα θέλει η Paramount και η Netflix να ανταγωνιστούν για την έγκρισή του για μια συμφωνία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στους συνεργάτες του ότι επιθυμεί να ενημερώνεται τακτικά για οποιαδήποτε πιθανή αντιμονοπωλιακή έρευνα σχετικά με τη συμφωνία της Netflix για την Warner. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Εισαγγελέως Pam Bondi δήλωσε ότι, αν και είναι ακόμη νωρίς, η ίδια και το αντιμονοπωλιακό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα εποπτεύσουν αυτή τη συγχώνευση.

Καυτή καταδίωξη

Ο Έλισον, ο οποίος πρόσφατα συγχώνευσε την εταιρεία παραγωγής Skydance με την Paramount, είχε από καιρό σχεδιάσει να καταδιώξει την Warner. Θεωρούσε την Paramount πολύ μικρή για να ανταγωνιστεί τη Netflix, τη Disney και άλλες εταιρείες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του.

Η Paramount «χρειάζεται πραγματικά μια εξαγορά για να ανταγωνιστεί τις Netflix, Disney και Amazon, οι οποίες έχουν σημαντικό προβάδισμα σε παγκόσμια κλίμακα, παραγωγή περιεχομένου και αφοσίωση», δήλωσε ο αναλυτής της Moffett Nathanson, Ρόμπερτ Φίσμαν, σε έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα.

Ο Έλισον αρχικά υιοθέτησε μια πιο φιλική προσέγγιση.

Το διοικητικό συμβούλιο της Paramount συνεδρίασε τον Σεπτέμβριο για να συζητήσει μια προσφορά για την Warner. Λίγες μέρες αργότερα, ο Ντέιβιντ Έλισον επισκέφθηκε το σπίτι του Ζάσλαβ στο Μπέβερλι Χιλς, που κάποτε ανήκε στον θρυλικό διευθυντή του στούντιο Paramount, Ρόμπερτ Έβανς, για να του παρουσιάσει την πρότασή του αυτοπροσώπως. Ο Έλισον πρότεινε μια προσφορά 19 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές για την εταιρεία.

Ακολούθησε την προσφορά αυτή με μια επίσημη επιστολή προς τον Warner με την πρόταση της Paramount, η οποία θα ήταν 60% σε μετρητά. Ο Λάρι Έλισον συναντήθηκε εικονικά με τον Zaslav και τον επίτιμο πρόεδρο της Warner, John Malone, λίγες μέρες αργότερα.

Ωστόσο, ο Ζάσλαβ είχε ήδη ένα σχέδιο να χωρίσει την αυτοκρατορία του σε δύο εταιρείες: η μία θα περιλάμβανε τα στούντιο και το HBO Max, ενώ η άλλη θα διαχειριζόταν τις τηλεοπτικές δραστηριότητες. Η Warner απέρριψε την πρόταση του Ellison ως ανεπαρκή.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Έλισον έστειλε τη δεύτερη προσφορά του στο διοικητικό συμβούλιο της Warner, αυξάνοντας την τιμή στα 22,00 δολάρια ανά μετοχή και ανεβάζοντας το ποσοστό μετρητών από 60% σε σχεδόν 67%. Η νέα πρόταση προέβλεπε πληρωμή 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περίπτωση που η συμφωνία ακυρωνόταν από τις ρυθμιστικές αρχές και πρόσφερε επίσης στον Zaslav τη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου και συν-προέδρου της συγχωνευμένης εταιρείας.

Η Paramount έκανε την τρίτη της προσπάθεια στις 13 Οκτωβρίου, προσφέροντας 23,50 δολάρια ανά μετοχή και αυξάνοντας εκ νέου το ποσοστό μετρητών στο 80%.