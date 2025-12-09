Δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, και ο καιρός δε φαίνεται να ακολουθεί το τυπικό χειμωνιάτικο μοτίβο. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν αυτές οι συνθήκες θα συνεχίσουν να επικρατούν και κατά την περίοδο των εορτών, ή θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα με αυτά που επέφερε η κακοκαιρία Byron. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι τις άγιες ημέρες, το κλίμα θα είναι πιο ήπιο από τα συνηθισμένα μέτρα για την εποχή.

Πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα;

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι «αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα». Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

«Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα», προσθέτει ο γνωστός μετεωρολόγος στην ανάρτησή του στο Facebook.

Επιπλέον, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι οι νύχτες ενδέχεται να παραμείνουν σχετικά «φυσιολογικές», αλλά «συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική». «Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά “βαθύ” χειμώνα», διευκρινίζει ο ίδιος.

Μάλιστα, «δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες “ανάσες”, αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο», συμπληρώνει ο γνωστός μετεωρολόγος. Καταλήγει δε, ότι ο καιρός θα είναι σχετικά ζεστός και «μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

«Ο χειμώνας αγαπά τις ανατροπές »

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, ότι ασφαλείς προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων θα μπορούν να γίνουν τις επόμενες μέρες. Ο ίδιος όμως, τονίζει ότι «Ο χειμώνας αγαπά τις ανατροπές – και εμείς θα είμαστε εδώ για να τις αναλύσουμε».

Ενώ ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει πως τα λευκά Χριστούγεννα στην Ελλάδα φέτος, είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβούν.