Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας Byron σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας σημαντικά ύψη βροχής. Τα συνολικά αποθέματα νερού στην Αττική ενισχύθηκαν μεν, ωστόσο παραμένουν μακριά από την παύση του συναγερμού για τη λειψυδρία.

Στις 9 Νοεμβρίου τα συνολικά αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ ήταν 369.753.00 κυβικά νερού.

Από την κατανάλωση που υπήρξε έπεσαν στα 362.991.000 στις 25 Νοεμβρίου, όμως οι νέες βροχές που ακολούθησαν έδωσαν μια «ανάσα». Τα αποθέματα σήμερα (09/12) φτάνουν στα 399.782.000 κυβικά νερού παρουσιάζοντας αύξηση 30.000.000.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν σημαντικά στον Μόρνο, παρά το γεγονός ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα, όπως θα διαβάσετε και παρακάτω. Αντίθεα έπεσαν στον Εύηνο, την Υλίκη και παρέμειναν σταθερά στον Μαραθώνα.

Τι συμβαίνει με τον Μόρνο

Πόσο όμως έβρεξε στην περιοχή του Μόρνου και πόσο βοήθησαν στη λειψυδρία;

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, το τετραήμερο 03-06/12/2025, μόνο 43 χιλιοστά καταγράφησαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής. Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών της ετήσιας βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά.