Η απόφαση των δυνάμεων ασφαλείας να αποκλείσουν το μνημείο που είναι αφιερωμένο στον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο και βρίσκεται στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, στα Εξάρχεια, πυροδότησε επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Αθήνας, στην επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Την ώρα που οι διαδηλωτές από τη μαζικότατη πορεία των τουλάχιστον 8.000 συμμετεχόντων, έφταναν από την Πανεπιστημίου στην Εμμανουήλ Μπενάκη, συνάντησαν αστυνομικό μπλόκο, που δεν επέτρεπε στο μπλοκ να συνεχίσει προς Εξάρχεια και συγκεκριμένα στο μνημείο του Αλέξη, όπου παραδοσιακά κάθε χρόνο καταλήγει η εκδήλωση μνήμης.

Τότε ξεκίνησαν τα επεισόδια, με ρίψη μολότοφ και απάντηση της αστυνομίας με χημικά και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης, ενώ προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και ακόμα δύο στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Ακαδημίας. Από το πρωί, έχουν γίνει 38 προσαγωγές εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Το ΕΡΤnews μεταδίδει ότι οι συλλήψεις έχουν γίνει 13, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες προσαγωγές, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επί της οδού Πανεπιστήμίου έκανε την εμφάνιση του και όχημα- αύρα της Ελληνικής Αστυνομίας, για να απομακρύνει το πλήθος που παρέμενε στο οδόστρωμα.

Λόγω της έντασης, η πορεία διακόπηκε και το πλήθος διασπάστηκε προς διαφορετικές κατευθύνσεις, κυρίως προς την Ομόνοια, ενώ σε διάφορα σημεία στήθηκαν οδοφράγματα.

Παράλληλα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας παρέμειναν για αρκετή ώρα σε ισχύ, ενώ με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξαν λίγο μετά τις εννέα το βράδυ, οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα».

Σε 10 προληπτικές προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές, γύρω από την περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη.