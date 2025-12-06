Ξεκινά σε λίγη ώρα η κεντρική πορεία, με αφετηρία τα Προπύλαια, για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στο σημείο έρχονται ολοένα και περισσότερα μπλοκ διαδηλωτών, οι οποίοι σταδιακά βγαίνουν στην άσφαλτο, υπό την ασφυκτική παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας.

Από νωρίς άλλωστε, δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει το μνημείο που είναι αφιερωμένο στον 15χρονο Αλέξη και βρίσκεται στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για το σημείο όπου γίνεται η προσυγκέντρωση διαδηλωτών, οι οποίοι στη συνέχεια κινούνται προς τα Προπύλαια. Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σημεία της Κωλέττη, Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά, ενώ νωρίτερα γίνονταν έλεγχοι στην περιοχή -σε κτίρια και σε άτομα- από μέλη της ομάδας ΟΠΚΕ.

Διαδηλωτές επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου -με εξαίρεση την πανδημία- που το σημείο είναι αποκλεισμένο από ΜΑΤ.

«Είμαστε εδώ, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στην οδό Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή, όπου ήταν η κάθε χρόνο προσυγκέντρωση που έχουμε για να πάμε στις έξι στα Προπύλαια, όπου είναι η προγραμματισμένη διαδήλωση μνήμης και αγώνα για τον Αλέξανδρο, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν μπει σε όλο το μνημείο, έχουν δημιουργήσει περιμετρικό αποκλεισμό, περάσανε μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του», αναφέρει η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις οδούς Μεσολογγίου και Κωλέττη, Τζαβέλλα και Μπενάκη, Μεταξά, Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα, δημιουργώντας έναν αποκλεισμό. Αυτός ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να γίνει δεκτός. Το αίμα του Αλέξη είναι βαμμένο εδώ πέρα και οι δολοφόνοι του είναι αυτοί που περάσανε πριν 5 λεπτά με τις μπότες τους και έχουν σταθμεύσει εδώ πέρα. Αυτή η βεβήλωση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε όλους και όλες να έρθουν εδώ στο μνημείο και στις έξι στη διαδήλωση», προσθέτει.

Νωρίτερα το πρωί, στο ίδιο σημείο, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου, όπου έπεσε νεκρός στα 15 του χρόνια ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες άφησαν λουλούδια στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο σημείο και γράφει:

«Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων»

και…

«Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ”εις το επανιδείν”».

Οι κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Από τις 17.00 έχουν κλείσει εκ νέου, κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου,

Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Οι συρμοί διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Πανεπιστημίου έκλεισε όπως είχε ανακοινωθεί, ενώ οι γύρω δρόμοι προς Ομόνοια και Σύνταγμα θα κλείνουν σταδιακά.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το πρωί, κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν τη μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές, ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.