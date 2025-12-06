Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου η μαθητική-φοιτητική πορεία στην Αθήνα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. , ενώ σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η 17η επέτειο από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Κλειστές είναι η Πανεπιστημίου και η Σταδίου για τη φοιτητική πορεία. Η κεφαλή της πορείας, λίγο μετά τις 13:30 βρισκόταν στο Σύνταγμα. Ισχυρή είναι η παρουσία των ΜΑΤ, ενώ περισσότερος κόσμος αναμένεται να μετάσχει στην πορεία που θα γίνει το απόγευμα.

Δείτε εικόνες από την φοιτητική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου

Δρακόντεια μέτρα της Αστυνομίας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ πλέον θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Ποιοι σταθμοί μετρό είναι κλειστοί

Ταυτόχρονα, με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.