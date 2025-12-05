Το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη φαίνεται να έχασε τη ζωή του από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσαν για την ηλεκτροδότηση του σπιτιού που ανακαίνιζαν.

Πρόκειται για έναν 58χρονο από την Κομοτηνή και τη 56χρονη σύζυγό του από την Αλεξανδρούπολη. Το ζευγάρι ζούσε και εργαζόταν επί χρόνια στη Γερμανία με τα παιδιά του και βρισκόταν στη διαδικασία της μόνιμης επιστροφής στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης χρησιμοποιούσαν γεννήτρια υγραερίου για ρεύμα και ξυλόσομπα για θέρμανση.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι δύο τους δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από τη Δευτέρα (1/12), γεγονός που ανησύχησε τα παιδιά τους, τα οποία προσπάθησαν να επικοινωνήσουν για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί. Γείτονες ανέφεραν επίσης ότι δεν τους είχαν δει τις προηγούμενες ημέρες. Λόγω του κρύου, το σπίτι ήταν κλειστό, με αποτέλεσμα η διαρροή υγραερίου να αποβεί μοιραία πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν ενημερωθεί τα παιδιά τους στη Γερμανία.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.