Ένα ζευγάρι ηλικίας 55 και 58 ετών βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως είχαν χάσει τη ζωή τους από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συγγενείς, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και μέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το e-evros, αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, που είχαν μέσα στο σπίτι για παροχή ρεύματος. Η γεννήτρια βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από όπου εντοπίστηκαν.

Τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.