Η αμερικανοτραφής φίρμα είχε ανέκαθεν στο DNA της την περιπέτεια δημιουργώντας οχήματα που ευνοούν τις παντός είδους εξορμήσεις στην φύση. Το one-off πρωτότυπο Jeep Avenger Stargazer πάει το σκεπτικό αυτό ένα βήμα μακρύτερα καθώς έχει σχεδιαστεί με τη λογική ενός κινητού παρατηρητηρίου των άστρων.

Η δημιουργία του αποτελεί συνεργασία της Jeep με τη βρετανική DarkSky, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την φωτορύπανση και τις παρενέργειές της.

Το πρωτότυπο παίρνει ως αφετηρία την τετρακίνητη 4xe έκδοση του Avenger στην οποία έχουν προστεθεί ως εξοπλισμός, από κυάλια, φακούς, ειδικά ισοθερμικά γάντια για απρόσκοπτη αλληλεπίδραση με οθόνες αφής και αδιάβροχες, ισοθερμικές στολές έως ένα τηλεσκόπιο στην οροφή το οποίο, αφού οι επιβαίνοντες εξοπλιστούν καταλλήλως, μπορεί να προσφέρει απρόσκοπτη παρατήρηση των άστρων. Για την ιστορία πρόκειται για ένα τηλεσκόπιο Vaonis Vespera Pro Smart το οποίο υπόσχεται κάτι παραπάνω από μια απλή ερασιτεχνική παρατήρηση των νυχτερινού ουρανού.

Την εικόνα της έκδοσης συμπληρώνει ένα ειδικό φιλμ που έχει εφαρμοστεί στο αμάξωμα και αποτυπώνει πλανήτες και αστερισμούς λειτουργώντας και ως χάρτης για το τι μπορεί να περιμένει κανείς ατενίζοντας το στερέωμα τη νύχτα. Επίσης ο εσωτερικός φωτισμός όσο και οι φακοί με τους οποίους εφοδιάζεται το Avenger εκπέμπουν κόκκινο φως το οποίο σύμφωνα με τις έρευνες δημιουργεί τη λιγότερη δυνατή φωτορύπανση ενώ δεν επηρεάζει την όραση του ανθρώπου τη νύχτα.

Με αφορμή το concept, η Jeep σε συνεργασία με τη DarkSky δημιούργησε έναν οδηγό για ερασιτέχνες παρατηρητές των άστρων, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όποιον το επιθυμεί καθώς πρόκειται για εφαρμογή. Στην εφαρμογή μπορεί να βρει κανείς συμβουλές για αστροπαρατήρηση αλλά και να οδηγηθεί στα 21 σημεία που ενδείκνυνται περισσότερο για το συγκεκριμένο «σπορ» καθώς έχουν μικρότερη φωτορύπανση.

Επίσης μπορεί το πρωτότυπο Stargazer να μην οδηγηθεί ποτέ στην παραγωγή ως έχει, ωστόσο η Jeep ετοιμάζει ένα νέο πακέτο εξοπλισμού με αντίστοιχη έμπνευση το οποίο θα προσφέρει περισσότερα από την έκδοση Summit και θα απευθύνεται σε «κάθε είδους εξερευνητές»