Ουσιαστικές εγγυήσεις ζητά από τους Ευρωπαίους εταίρους ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, για να συναινέσει στη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, που βρίσκονται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας του, για τη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

Επιπλέον, ο Ντε Βέβερ απαιτεί και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πέραν του Euroclear, τα οποία κατέχουν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, να ακολουθήσουν ενιαία στρατηγική στο ζήτημα.

Παράλληλα, η βελγική κυβέρνηση φαίνεται πως φοβάται ότι ένας στρατός Ρώσων δικηγόρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Politico, θα εξαπολύσει σωρεία μηνύσεων εναντίον της βάσει μιας διμερούς επενδυτικής συνθήκης που υπέγραψε η χώρα με τη Σοβιετική Ένωση το 1989. Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, άλλωστε, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε μία τέτοια ενέργεια.

Η ευρωπαϊκή πίεση

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, θα μεταβεί αύριο στις Βρυξέλλες σε μια προσπάθεια να πείσει την ηγεσία του Βελγίου να υποστηρίξει το σχέδιο της ΕΕ, το οποίο αφορά την παροχή δανείου αποζημιώσεων ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τα «παγωμένα» ρωσικά κρατικά περιουσιακά κεφάλαια που βρίσκονται σε βελγικό έδαφος.

«Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα ταξιδέψει στο Βέλγιο αύριο το βράδυ για δείπνο, όπου θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Μερτς μάλιστα ακύρωσε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο Όσλο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην πρωτεύουσα της ΕΕ, λίγες μέρες μετά την πρόταση της Κομισιόν, η οποία στοχεύει να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών δυνάμεων.

Οι συζητήσεις και η απαραίτητη συναίνεση του Βελγίου

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τα νομικά κωλύματα που θέτει το Βέλγιο, αλλά δεν μπορεί να παρακάμψει τον Ντε Βέβερ πριν προχωρήσει με το σχέδιο. Οι Ευρωπαίου διπλωμάτες μάλιστα έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν το νομικό κείμενο της Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατευνάσουν τους Βέλγους πριν από τις 18 Δεκεμβρίου, όταν και πρόκειται να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

«Κατανοώ πλήρως ότι η βελγική κυβέρνηση ειδικότερα, στη χώρα της οποίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε πολιτικές δεσμεύσεις», έγραψε ο Μερτς σε άρθρο γνώμης στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, αφού η Επιτροπή πρότεινε το νομικό κείμενο που στηρίζει το δάνειο επανορθώσεων.

«Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως και να ολοκληρωθούν γρήγορα», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός Καγκελάριος.

Οι ρωσικές απειλές

Από την άλλη πλευρά, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι, αν η ΕΕ κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι ισοδυναμεί με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο.

«Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου «δανείου επανορθώσεων», η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω μιας πρωτοφανούς χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.

Το σχέδιο της Κομισιόν

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας, μέσω της αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού, ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.

Η πρόταση, που έχει χαρακτηριστεί από την Επιτροπή «δάνειο αποζημιώσεων», αφορά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ε.Ε. από την εισβολή της Ρωσίας και έπειτα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «προτείνουμε να καλύψουμε τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο έτη. Αυτό είναι 90 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από διεθνείς εταίρους».

Τόνισε επίσης ότι «η πίεση είναι η μόνη γλώσσα στην οποία ανταποκρίνεται το Κρεμλίνο, άρα μπορούμε να την αυξήσουμε», επισημαίνοντας ότι η πρόταση δίνει στην Ε.Ε. «τα μέσα για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για την επιθετικότητα του Πούτιν».

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν ισοδυναμεί με κατάσχεση, καθώς τα κεφάλαια θα παρέχονται ως δάνειο, το οποίο η Ουκρανία θα αποπληρώσει μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.