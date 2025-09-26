Τα ρωσικά κεφάλαια τα οποία κατασχέθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία θέλει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέροντας μεγάλη οικονομική βοήθεια στο Κίεβο με έναν νέο δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο μάλιστα δίνεται λύση σε ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα από την αρχή του πολέμου: ότι οι ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους τόκους που παράγονται από ρωσικά κεφάλαια αλλά όχι τα ίδια τα υποκείμενα μετρητά, τα οποία έχουν «παγώσει», κάτι που θα έκανε συνεισέφερε ακόμα περισσότρο στην ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί και να ανοικοδομηθεί.

Η Επιτροπή ανέπτυξε το σχέδιο ενόψει της συνάντησης των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, όπου θα τεθούν οι βάσεις για τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη την επόμενη Τετάρτη.

Το δάνειο επανορθώσεων στην Ουκρανία

Στις πρωτεύουσες της ΕΕ υπάρχει συσσωρευμένη απογοήτευση σχετικά με την έλλειψη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, λεπτομερειών σχετικά με το λεγόμενο δάνειο επανορθώσεων, το οποίο η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων κατέχεται από την χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες και επενδύεται σε ομόλογα των δυτικών κυβερνήσεων που αποδίδουν κέρδος. Τα χρήματα που προκύπτουν από αυτά βρίσκονται σε καταθετικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ιδέα είναι η ΕΕ να ανακατευθύνει τα χρήματα στην Ουκρανία και να «συνάψει μια προσαρμοσμένη σύμβαση χρέους με την Euroclear με επιτόκιο 0%», σύμφωνα με το νέο σχέδιο.

Η Euroclear κατέχει 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά που συνδέονται με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ένα μέρος των οποίων θα αποπληρώσει ένα προϋπάρχον δάνειο της G7 προς την Ουκρανία.

Τα υπόλοιπα 140 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν στην Ουκρανία σε δόσεις και θα χρησιμοποιηθούν για «αμυντική συνεργασία», καθώς και για την υποστήριξη των συνήθων δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου.

Οι υποστηρικτές του «δανείου επανορθώσεων»

Η Γερμανία αναδείχθηκε βασικός υποστηρικτής του «δανείου επανορθώσεων», όπως ανέφερε το POLITICO νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε αυτήν την ιδέα σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στους Financial Times — αν και τόνισε ότι το δάνειο θα πρέπει να χρηματοδοτεί μόνο στρατιωτική βοήθεια.

Από την άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε την περασμένη εβδομάδα το δικό του «δάνειο επανορθώσεων» χρησιμοποιώντας περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει στο εσωτερικό. Οι υπουργοί Οικονομικών από τις χώρες της G7 έχουν προγραμματίσει διαδικτυακή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη για να συντονίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή αναφέρει στο σχετικό σημείωμα της, ότι η πρότασή της σημαίνει πως «όλη αυτή η επιχείρηση δεν θα αγγίξει τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας (δηλαδή την αξίωση επί της Euroclear)» και η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εφαρμογή του σχεδίου

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η ΕΕ θα αποπληρώσει την Euroclear, ώστε «να έχει τα απαραίτητα μετρητά για να τηρήσει την υποχρέωσή της απέναντι στη Ρωσία», ανέφερε.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα είναι ότι μια χώρα της ΕΕ – όπως η Ουγγαρία – θα μπλοκάρει την ανανέωση των κυρώσεων προς τη Ρωσία, η οποία πρέπει να συμφωνείται ομόφωνα κάθε έξι μήνες. Αυτό ουσιαστικά θα επέστρεφε τα ρωσικά μετρητά στη Μόσχα – και θα άφηνε μετέωρο το νέο δάνειο προς την Ουκρανία.

Για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, η Επιτροπή πρότεινε στο σημείωμα να αλλάξουν οι κανόνες ανανέωσης των κυρώσεων από ομοφωνία σε ειδική πλειοψηφία.

«Αυτό θα απαιτούσε πολιτική συμφωνία υψηλού επιπέδου από όλους ή τους περισσότερους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων», καταλήγει το σημείωμα.