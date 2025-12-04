Τυχόν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θεωρηθεί από την Μόσχα ως ενέργεια που ισοδυναμεί με πράξη πολέμου υποστήριξε με ανάρτηση του ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ.

Διάσημος τοις πάσι για τις συχνές απειλές του εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Μεντβέντεφ υποστήριξε σε ανάρτηση του στο X πως: «Αν η ΕΕ προχωρήσει τελικά στην απαλλοτρίωση ρωσικών κρατικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο Βέλγιο, επικαλούμενη ένα υποτιθέμενο «δάνειο επανορθώσεων», η Ρωσία θα μπορούσε να εκλάβει αυτή την πράξη ως casus belli, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τις Βρυξέλλες και για κάθε κράτος-μέλος».

If the crazy EU does steal frozen Russian assets for a “reparations loan,” we may view it as a casus belli with all the relevant implications for Brussels & Co. Then, these funds may have to be returned, not in court but as real reparations paid in kind by Russia’s fallen foes. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 4, 2025

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη για έναν μηχανισμό άντλησης περίπου 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας, μέσω αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή μέσω διεθνούς δανεισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές λειτουργίες του ουκρανικού κράτους ενόψει του πολέμου.