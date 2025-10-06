Τι άφησε πίσω της η έλευση της Λάουρα Κοβέσι; Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί όσα είπε και όσα εννοούσε βρισκόμενη στην Ελλάδα. Ποια είναι η μεγαλύτερη έρευνα που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πώς αφορά τη χώρα μας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τι άφησε η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα» θα ακούσετε:

0:50 Η στιβαρή παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα.

Η στιβαρή παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα. 2:24 Το περιεχόμενο της μεγαλύτερης έρευνας που διεξάγει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το περιεχόμενο της μεγαλύτερης έρευνας που διεξάγει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 4:41 Τι δήλωσε η Κοβέσι για την τραγωδία των Τεμπών.

Τι δήλωσε η Κοβέσι για την τραγωδία των Τεμπών. 6:40 Η τοποθέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η τοποθέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 8:15 Γιατί η Κοβέσι ζήτησε την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνάγματος.

Γιατί η Κοβέσι ζήτησε την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συνάγματος. 10:30 Το κλίμα των συζητήσεων και των επαφών της Κοβέσι με τα κυβερνητικά στελέχη.

