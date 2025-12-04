Μεγαλώνει ολοένα το κύμα συμπαράστασης προς τον φυλακισμένο στο Ισραήλ, από το 2002, παλαιστίνιο ηγέτη, Μαρουάν Μπαργούτι. Σε μια τελευταία εξέλιξη, πάνω από 200 διασημότητες, ανάμεσά τους η νομπελίστρια γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό, ο ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, οι τραγουδιστές Στινγκ, Μάικλ Στάιπ, Νένε Τσέρι, ο συνθέτης Μπράιαν Ίνο κ.ά., ζητούν με ανοικτή επιστολή τους να αφεθεί ελεύθερος.

Ο 66χρονος Μπαργούτι, άλλοτε στέλεχος της Φάταχ, συνηγορεί υπέρ πολιτικής διευθέτησης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Είναι γνωστός, μεταξύ άλλων, για τον αγώνα του κατά της διαφθοράς και πολλοί θεωρούν πως, αν ήταν ελεύθερος, θα διαδεχόταν τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Υποστηρικτές του τον αποκαλούν «Μαντέλα της Παλαιστίνης», παραπέμποντας στον ιστορικό ηγέτη του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και μετέπειτα πρόεδρο της χώρας Νέλσον Μαντέλα.

BREAKING: Over 200 cultural divs call for the release of Marwan Barghouti “We express our grave concern at the continuing imprisonment of Marwan Barghouti, his violent mistreatment and denial of legal rights whilst imprisoned. We call upon the United Nations and the… pic.twitter.com/UxmkEVRMSI — FreeMarwanNow (@FreeMarwanNow) December 3, 2025



Την ανοικτή επιστολή προσυπογράφουν ακόμη αστέρια του κινηματογράφου και του θεάτρου, όπως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Ζιστίν Τριέ, η Τίλντα Σουίντον, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Τζόναθαν Πράις, μουσικά συγκροτήματα όπως τα Massive Attack και Fontaines D.C., συγγραφείς όπως η Σάλι Ρούνι, η Μάργκαρετ Άτγουντ κ.ά., ο μεγιστάνας Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς και διάσημοι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ερίκ Καντονά ή ο Γκάρι Λίνεκερ.

«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη συνεχιζόμενη κράτηση του Μαρουάν Μπαργούτι, την κακομεταχείριση που υφίσταται και την άρνηση νομικών δικαιωμάτων του στη φυλακή», αναφέρει το κείμενο, καλώντας «τα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις του κόσμου να εργαστούν ενεργά» για να αφεθεί ελεύθερος.

Γιατί παραμένει φυλακισμένος από το 2002

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της διεθνούς εκστρατείας «Free Marwan», που διεξάγει η οικογένειά του. Στην πλειονότητά τους, οι υπογράφοντες είχαν ήδη εκφραστεί δημόσια, καλώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον Μαρουάν Μπαργούτι απαγγέλθηκαν πέντε καταδίκες σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο στη δίκη του με την κατηγορία ότι ενεχόταν σε φονικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα (2000-2005).

Οι αρχές του Ισραήλ αρνήθηκαν να τον αποφυλακίσουν, στο πλαίσιο των ανταλλαγών ομήρων με κρατουμένους από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο γιος του δήλωσε τον Οκτώβριο, ότι ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από ισραηλινούς φρουρούς, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του. Τον Αύγουστο, ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο κάνει κήρυγμα και απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι, γερασμένο και αδυνατισμένο, μέσα στο κελί του.

Νέοι βομβαρδισμοί με νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας

Πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, στο νότιο τμήμα του πολύπαθου παλαιστινιακού θύλακα, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του στρατού του Ισραήλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο της Λωρίδας.

Από τη δική του πλευρά, ο IDF ενημέρωσε ότι «έπληξε τρομοκράτη της Χαμάς» σε «ανταπόδοση» για εχθροπραξίες που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε μέλη του.

Ασθενοφόρα διακόμισαν πέντε πτώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών δυο παιδιών οκτώ και 10 ετών, καθώς και «τραυματίες», έπειτα από «ισραηλινό βομβαρδισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του νοσοκομείο εκστρατείας του Κουβέιτ στον τομέα Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις. Τα υπόλοιπα τρία θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν 30, 36 και 46 ετών.

Κατά την πολιτική προστασία, οργανισμό πρώτων βοηθειών, υπαγόμενο στην κυβέρνηση της Χαμάς, το Ισραήλ «στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων με πυραύλους» στον παλαιστινιακό θύλακο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ισχύ τους τελευταίους σχεδόν δυο μήνες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των πέντε νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο νωρίτερα περί επιχείρησης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία τέσσερα μέλη του τραυματίστηκαν. Αύξησε κατόπιν τον απολογισμό των τραυματιών σε πέντε. «Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στοιχείων της μονάδας αναγνώρισης Γκολάνι στην ανατολική Ράφα, στρατιώτες αντιμετώπισαν τρομοκράτες που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα», αναφέρει σε ανακοινωθέν του. Στις ανταλλαγές πυρών που ακολούθησαν, πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, πρόσθεσε.

Πηγή του AFP στο υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε ότι οχήματα «της ισραηλινής κατοχής διεξήγαγαν εντατικούς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην ανατολική Ράφα».

Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγματα από αεροσκάφη που «πέταξαν πάνω από τον τομέα (…) σε χαμηλό ύψος».

Νεκρός άλλος ένας δημοσιογράφος

Ο εικονολήπτης και δημοσιογράφος Mahmoud Wadi σκοτώθηκε ακαριαία όταν ένα ισραηλινό βομβαρδιστικό drone κατοχής τον χτύπησε σε ευθεία βολή, ενώ βρισκόταν σε αποστολή στο κέντρο της Χαν Γιουνίς, λίγο μετά την εκτόξευση του δικού του drone, που θα κατέγραφε σε κάμερα το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή κοντά στον κυκλικό κόμβο Bani Suhaila, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η δολοφονία του προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό παλαιστινίων δημοσιογράφων, που στοχοποιούνται στη Γάζα, ενώ καταγράφουν τα γεγονότα επί τόπου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας, στα τέλη Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει δολοφονήσει 256 δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας από τις 8/10/2023. Ο θάνατος του Wadi ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε 257.

Εκατέρωθεν καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως συνεχίζει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός και να διαπράττει «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Η πολιτική μας είναι σαφής: το Ισραήλ δε θα ανεχτεί καμιά επίθεση εναντίον στρατιωτών (…) και θα ανταποδίδει» τέτοιες ενέργειες, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή πως σκότωσε πάνω από 40 παλαιστίνιους μαχητές την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που είχαν στο στόχαστρο υπόγειες σήραγγες κοντά στη Ράφα.

Η Χαμάς ανέφερε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας πως μαχητές της ήταν αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες σε τομέα ελεγχόμενο από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας κι ότι επιδίωκε να εξασφαλίσει πως θα τους επιτρεπόταν να φύγουν, κάτι που απέρριψε το Ισραήλ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή, υπό πίεση των ΗΠΑ, τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, από την έναρξλη της έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 356 Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 900 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις.

Ταϊλανδός εργάτης ο προτελευταίος νεκρός όμηρος που αναγνωρίστηκε

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα ενός ταϊλανδού υπηκόου, του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (…) αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη (σ.σ. στο Ισραήλ) για να ταφεί», ανέφερε ο IDF μέσω Telegram.

Κατά την ίδια πηγή, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες, όταν απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί.

Στον παλαιστινιακό θύλακο δεν απομένει πλέον παρά το λείψανο του ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και άλλες ένοπλες παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι που απέμεναν στα χέρια τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.