Η κακοκαιρία Byron ξεκίνησε να σφυροκοπά την Ελλάδα και ήδη διπλό 112 ήχησε στη Λακωνία για κατολισθήσεις και καταιγίδες.

Για αύριο Παρασκευή 5/12 ο δήμος Ρόδου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει το νησί.

«Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του δήμου Ρόδου κατά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κλειστά σχολεία στη Σαντορίνη

Κλειστά θα μείνουν και τα σχολεία στη Σαντορίνη.

«Με την υπ’ αριθμ. 556/2025 απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών» αναφέρει η ανακοίνωση.

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο

«Κλειστά τα σχολεία της Τήλου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Δήμος Τήλου ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου αριθ. 422/2025 (Αρ. πρωτ. 7139/04-12-2025), όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με:

τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών

το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή»

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη

Ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων με απόφαση του Δημάρχου.

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12) , που επικαιροποιήθηκε σήμερα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι,

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες,

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

ζ. στις Κυκλάδες,

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON, θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.