Η κακοκαιρία Byron έχει ξεκινήσει να «χτυπάει» τη χώρα με αρκετές περιοχές να βρίσκονται στη δίνη της, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Ειδικότερα, στη Λακωνία και στην Πιερία υπάρχει έντονος κίνδυνος, κάτι που υπογράμμισε και η Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης μέσα από μηνύματα 112, τα οποία στάλθηκαν στους πολίτες.

Λόγω των ακραίων φαινομένων και του υψηλού κινδύνου, πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στη σύσκεψη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και εκπρόσωποι των ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την αξιολόγηση των μέχρι τώρα δεδομένων του υπό εξέλιξη κύματος κακοκαιρίας.

112 στη Λακωνία

Ήχησε το 112 στη Λακωνία εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, που έχει ξεκινήσει και δείχνει τα «δόντια» της στη χώρα.

Ειδικότερα, το μήνυμα που απέστειλε η Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης προειδοποιεί τους πολίτες, ότι: «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Ακόμα, δεύτερο μήνυμα από το 112 ήχησε στη Λακωνία για τους πολίτες της περιοχής του Ευρώτα: «λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

112 και στην Πιερία

«Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας», όπως τονίζει το μήνυμα που στάλθηκε στους πολίτες, προκειμένου να προστατευθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Προβλήματα από την κακοκαιρία Byron στη Ζάκυνθο

Προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται, αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη, όπως σημειώνει το imerazante.gr.

Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Ειδικότερα, αρκετοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει στην περιοχή Αλυκές, ενώ στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron;

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, βροχές, μπόρες και καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, τα ηπειρωτικά της χώρας και περιοχές του Αιγαίου. Στην Πιερία και στο Πήλιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Τι θα γίνει στην Αττική;

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να πλήξει την Αττική μέσα στις επόμενες ώρες, παρουσιάζοντας τρία διαφορετικά σενάρια έντασης.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση, τα βασικά προγνωστικά κέντρα δίνουν από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν τάση ενίσχυσης των φαινομένων.

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται ξανά οι παράκτιες ζώνες του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού, καθώς και τα δυτικά τμήματα της Αττικής, όπου η ποσότητα βροχής αναμένεται να ξεπεράσει εκείνη της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Ο Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η τελική ένταση θα καθοριστεί από το πεδίο των ανέμων και την ενέργεια που θα αναπτυχθεί στον Σαρωνικό.

Ο ίδιος συστήνει αυξημένη προσοχή από το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, καθώς το χρονικό αυτό διάστημα συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για επικίνδυνα φαινόμενα.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες του Meteo

Οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα την Πέμπτη 4/12

Οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα την Παρασκευή 5/12

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα – Πότε «χτυπά» την Αθήνα

Οι πιο άγριες βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα και με τις ενδείξεις των μετεωρολογικών συστημάτων. Αυτές θα είναι από τις πρώτες περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα.

Σαλαμίνα

Μέγαρα

Κινέτα

Σκαραμαγκάς

Πειραιάς

Κέντρο Αθήνας

Παιανία

Κορωπί

Χαλάνδρι

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς

Ραφήνα

Αρτέμιδα

Μαρκόπουλο

Κερατέα

Λαύριο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (Windy και άλλα συστήματα), το πιο δυνατό κομμάτι της κακοκαιρίας για την Αττική αναμένεται από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.

Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική που ανήκουν στον Δήμο Μοσχάτου–Ταύρου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, η απόφαση για το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων –σε όλες τις βαθμίδες– ελήφθη για προληπτικούς λόγους, ενόψει των ισχυρών φαινομένων που αναμένονται να επηρεάσουν την περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ταύρου Μοσχάτου για τα κλειστά σχολεία

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, την Παρασκευή, 5/12/25, λόγω ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η αναστολή αφορά μόνο τους μαθητές. Για τους εκπαιδευτικούς αρμόδια είναι η Δ/νση Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση στα σχολεία θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, στα σχολεία θα προσέλθουν οι καθαρίστριες και οι φύλακες των σχολείων.

Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία

Νωρίτερα ανακοινώθηκε η αναστολή σχολικών μονάδων σε πολλές περιοχές της χώρας που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν:

Όλα τα σχολεία στα Μέγαρα . Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ.

. Κλειστά θα είναι και τα ΚΔΑΠ. Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί.

θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή, όπως και οι παιδικοί σταθμοί. Τα σχολεία στη Ρόδο , όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου.

, όλων των σχολικών μονάδων. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου. Τα σχολεία στη Σαντορίνη , όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Στην Τήλο , όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές.

, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές. Όλα τα σχολεία στη Σύμη .

. Στην Κατερίνη , τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά, όπως και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Τα σχολεία στο Καστελλόριζο.

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12) , που επικαιροποιήθηκε σήμερα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι,

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες,

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

στις Κυκλάδες,

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON, θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.