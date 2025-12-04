Νεκρός είναι ο 56χρονος που έπαθε ανακοπή την ώρα που οδηγούσε λεωφορείο με εργαζόμενους στη ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία, κάποιος ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο σταματώντας το λεωφορείο όπως δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο γ.γ. του σωματείου εργαζομένων Σπάρτακος Σάκης Μάστορας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών που επί 45 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

«Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπανε», δήλωσε στον Status η Ευαγγελία Μιχαηλίδου που σήμερα, όπως κάθε ημέρα, πήρε το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο Πτολεμαΐδας. «Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», είπε η γυναίκα.

«Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήτανε» είπε η κ. Μιχαηλίδου. «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη. Εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθότανε μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί, είπε. Όπως είπε η αυτόπτης μάρτυρας, γνωρίζονταν χρόνια με τον οδηγό, ο οποίος είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

Ακούστε τη συνέντευξη: