Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα μας για την κακοκαιρία Byron, που αναμένεται να φέρει κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) 10 περιφέρειες της χώρας, ενώ συστήνονται στους πολίτες προληπτικά μέτρα, όπως η αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Σήμερα Πέμπτη (4/12/25) συνεδριάζει εκ νέου στις 12:00 η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ προληπτικά θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σε Σύμη, Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα. Την Παρασκευή, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καστελόριζο.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη 4/12 και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 6/12 στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή 5/12 στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Πέμπτη 4/12 κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Η κακοκαιρία Byron θα προκαλέσει την Παρασκευή 5/12 κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλία και τις Σποράδες στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες και την Κρήτη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι 10 περιοχές που είναι στο κόκκινο

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από χθες Τετάρτη 03/12/2025 έως και το Σάββατο 06/12/2025 τις Περιφέρειες:

Αττικής Θεσσαλίας Πελοποννήσου Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης Στερεάς Ελλάδας Ιονίων Νήσων

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Τι θα γίνει στην Αττική

Red code έχει σημάνει και στην Αττική από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια η Αττική μπαίνει στο επίκεντρο «όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης».

Καλλιάνος: Τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο η κακοκαιρία Byron αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα. Τα πιθανότερα είναι:

Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

Η πορεία της κακοκαιρίας Byron