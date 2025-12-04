Ήχησε το 112 στη Λακωνία εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, που έχει ξεκινήσει και δείχνει τα «δόντια» της στη χώρα.

Ειδικότερα, το μήνυμα που απέστειλε η Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης προειδοποιεί τους πολίτες, ότι: «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Ακόμα, δεύτερο μήνυμα από το 112 ήχησε στη Λακωνία για τους πολίτες της περιοχής του Ευρώτα: «λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ (3/12) , που επικαιροποιήθηκε σήμερα, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι,

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες,

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

ζ. στις Κυκλάδες,

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON, θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.