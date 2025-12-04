Ηταν όλοι εκεί στην χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Δύο αρχηγοί κομμάτων που προήλθαν από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές νυν και πρώην. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλοι οι πολιτικά «τελειωμένοι».

Ακούγεται βαρύ αλλά δεν είναι. Πιο βαριά είναι η πραγματικότητα. Μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και δεν μπορούν τα παλληκάρια. Αν θέλουν, που θέλουν, να ξανακυβερνήσουν τη χώρα δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν κυβερνάς με το 5 και το 3 τοις εκατό. Τόσο έχουν στις δημοσκοπήσεις. Αυτη είναι η αλήθεια. Ο Τσίπρας και το κόμμα του είναι η μόνη τους διέξοδος.

Και ο κόσμος; Σιγά τη λαοθάλασσα! 1.500 μέσα στο Παλλάς και άλλοι τόσοι απέξω. Σε μια πόλη 4 εκατομυρίων ειναι σταγόνα στον ωκεανό. Πολλοί λιγότεροι από όσους θα πήγαιναν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου (λέμε τώρα) του Χάρι Πότερ! Τα όσα ακούσαμε για κόσμο που δεν ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά πήρε την «Ιθάκη» παραμάσχαλα και πήγε στην εκδήλωση για να βρει το φως του, είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν τα πιστεύουν ακόμα και όσοι τα λένε.

Με λίγα λόγια ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε χθες να ενώσει τον παλιό, καλό (;) ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος αντιλαμβανόμενος ότι το brand που τον οδήγησε στην εξουσία είναι τοξικό. Τους άφησε να βολοδέρνουν στα όρια της πολιτικής εξαφάνισης και επανήλθε καβάλα στο άλογο.

Πάμε τώρα στην ουσία. Τι υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο «Παλλάς»; Μια Νέα Μεταπολίτευση. Με έκρηξη δημοκρατίας. Με προστασία των αδύναμων κλπ. Ολα αυτά δεν τα ακούσαμε για πρώτη φορά. Τα έχουν πει και άλλοι. Ακούγονται όμως πολύ ωραία σε μια εποχή που η σήψη και η διαφθορά της σημερινής κυβέρνησης δεν έχει προηγούμενο. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν πάει άλλο. Το ακούς παντού!

Και με τι κόμμα θα γίνουν όλα αυτά; Με ενα κόμμα που ουδείς θα τολμήσει να διαφωνήσει με τις επιλογές του αδιαμφισβήτητου ηγέτη, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι; Πώς θα λειτουργήσει ανοιχτά και δημοκρατικά; Με την εγγύηση της δημοκρατικότητας και της ανεκτικότητας του αρχηγού του; Θα πρέπει να είμαστε πολύ αφελείς για να το πιστέψουμε. Το νέο κόμμα θα είναι ό,τι πει και αποφασίσει ο Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόλις 52 ετών. Πολύ μικρός για να κουβαλάει τον τίτλο του νεότερου πρώην Πρωθυπουργού! Πολύ μικρός για να δεχθεί την αποστρατεία του από την πολιτική ζωή, να γυρνάει δεξιά και αριστερά και να δίνει διαλέξεις.

Και το κυριότερο. Είναι αυτό που λέμε πολιτικό ον. Ζει και αναπνέει για την πολιτική. Έπαθε, έμαθε (;) αφήνει πίσω του τις εξαλλοσύνες του παρελθόντος και κανείς δεν μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα στην δεύτερη ευκαιρία που ζητά. Αυτό το δικαίωμα στις δημοκρατίες το έχει μόνο ο κόσμος!

Το ταξίδι προς την «Ιθάκη» ξεκίνησε χθες. Χωρίς επιστροφή. Τι θα καταφέρει ο κ Τσίπρας; Οι δημοσκόποι τον μετράνε μεταξύ 9 και 11%. Απέχει πολύ από το να βαφτιστεί, όσο και αν θέλουν κάποιοι, το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη. Η αριθμητική λέει ότι το ζητούμενο δεν είναι αν χάσει από τον Μητσοτάκη. Είναι αν θα καταφέρει να κερδίσει τον Ανδρουλάκη!

Σε πρώτη φάση λοιπόν, και αυτό είναι βέβαιο, ανακατεύεται η τράπουλα στη μάχη στην Κεντροαριστερά! Και αυτό από μόνο του δεν είναι λίγο! Κρύβει παγίδες αλλά και μια ευκαιρία αν υποθέσουμε ότι, πράγματι, ο κ Τσίπρας είναι κάποιος άλλος!