Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μετά τον τραυματισμό της από πτώση από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας, το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Ιωάννης Βέρρας δήλωσε ότι η απόφαση είναι σεβαστή, επιμένοντας, ωστόσο, πως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Η αλήθεια είναι μία και μοναδική, ότι ο κατηγορούμενος δεν εξωτερίκευσε καμία ενέργεια… που οδήγησε στον τραυματισμό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της συζύγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, «θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια».

Τα νεότερα για την υγεία της 28χρονης

Την ίδια ώρα, η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ενώ φέρεται να έχει περιτραυματική αμνησία και να μη θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης, εκτίμησε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, τονίζοντας πως «αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ατύχημα» και ότι «τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας». Όπως σημείωσε, η κατάσταση της 28χρονης είναι σταθερή, ωστόσο δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Μάλιστα ο κ. Στειακάκης πρόσθεσε, πώς σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εξέτασης του ανήλικου παιδιού -του μεγαλύτερου σε ηλικία που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατά το χρόνο του επεισοδίου- αυτό αποτελεί θέμα που θα εξετάσει η ανακρίτρια και πάντως εφόσον διαταχθεί κάτι τέτοιο, η εξέτασή του θα γίνει όπως προβλέπεται από τον κώδικα και παρουσία ειδικού.

«Έπαιζε θέατρο, όταν έφτασα έκανε ότι έκλαιγε»

Η μητέρα ανέφερε πως η 28χρονη, παρά τη σοβαρή κατάστασή της, κατάφερε να ψελλίσει παρουσία αστυνομικού ότι «την πάτησε αυτοκίνητο» και ότι είχε προηγηθεί καβγάς.

Περιέγραψε πως ο 30χρονος την κάλεσε στο τηλέφωνο λέγοντάς της απλά: «Η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έπεσε». Όταν η ίδια έφτασε στο σημείο, τον βρήκε σε κατάσταση πανικού, αλλά υποστήριξε πως δεν της έδωσε σαφείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε η κόρη της αιμόφυρτη στο δρόμο.

Η μητέρα αποκάλυψε πως ο 30χρονος είχε βίαιη συμπεριφορά και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μου είχε ρίξει κλωτσιά και με είχε ρίξει κάτω και ήμουν εγχειρισμένη 10 μέρες», ενώ επιβεβαίωσε πως η κόρη της είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από εκείνον επανειλημμένα.

Η πλευρά της οικογένειας, μέσω και της μητέρας, αμφισβητεί πλήρως τον ισχυρισμό του συζύγου περί «ατυχήματος» ή «τεχνικού προβλήματος στην πόρτα», κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Ο κατεστραμμένος προφυλακτήρας στο βανάκι μετά τον εντοπισμό της τραυματισμένης γυναίκας, οι ισχυρισμοί του συζύγου της για εμπλοκή του σε τροχαίο εκείνο το απόγευμα, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, σε συνδυασμό με αυτές τις εικόνες λίγο νωρίτερα, όταν ο προφυλακτήρας ήταν άθικτος, προβληματίζουν τους αστυνομικούς που κινούν τα νήματα της έρευνας.

Οι Αρχές αναλύουν τα στοιχεία και τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρότατου τραυματισμού της γυναίκας.