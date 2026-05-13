Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ακρόαση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ στην Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, όταν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μέριλαντ Κρις Βαν Χόλεν, ρώτησε τον Πατέλ σχετικά με δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε βαθμό που να επηρεάζει τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Βιτριολική αντιπαράθεση μεταξύ Βαν Χόλεν και Πατέλ

Ο Κρις Βαν Χόλεν ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην εισαγωγική του τοποθέτηση και στις ερωτήσεις του, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του Πάτελ να ηγείται σε σχέση με τα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα, στις πρόσφατες απολύσεις αξιωματικών της αντικατασκοπείας που είχαν αναλάβει την παρακολούθηση απειλών από το Ιράν, αλλά και στις κλητεύσεις που στάλθηκαν πρόσφατα σε δημοσιογράφους.

«Διευθυντά Πάτελ, δε με ενδιαφέρει καθόλου η ιδιωτική σας ζωή», είπε ο Βαν Χόλεν. «Δε με νοιάζει τι κάνετε στον προσωπικά σας χρόνο και με τα δικά σας χρήματα, εκτός και αν αυτό επηρεάζει τα δημόσια καθήκοντά σας».

Βαν Χόλεν: «Σας κουβάλαγαν από το ποτό»

Το περιοδικό «The Atlantic» είχε πρόσφατα δημοσιεύσει ρεπορτάζ που ισχυριζόταν ότι ο Πάτελ έχει «προκαλέσει ανησυχία στους συναδέλφους τους με αφορμή επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και ανεξήγητες απουσίες». «Δεν μπορείτε να εκτελείτε αυτά τα δημόσια καθήκοντα αν δεν είστε σε θέση να τα εκτελέσετε», υποστήριξε ο Βαν Χόλεν, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι υπάρχουν αναφορές «ότι ήσασταν τόσο μεθυσμένος και με τέτοιο χανγκόβερ ώστε οι βοηθοί σας αναγκάστηκαν να εισβάλλουν στο σπίτι σας».

Ο Πάτελ έχει καταθέσει μήνυση κατά του περιοδικού «The Atlantic», χαρακτηρίζοντας το ρεπορτάζ ψευδές και λέγοντας ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μεθυσμένος εν ώρα εργασίας.

Πατέλ: «Έπινες μαργαρίτες με εγκληματία. Θα κάνω ότι τεστ θες»

Ο Πάτελ αντεπιτέθηκε αργότερα στον Βαν Χόλεν, κατηγορώντας τον γερουσιαστή ότι «έπινε μαργαρίτες» με γνωστό εγκληματία, αναφερόμενος σε συνάντηση του Βαν Χόλεν με τον Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία όταν εκείνος είχε απελαθεί λανθασμένα στο Ελ Σαλβαδόρ. Ο Βαν Χόλεν έχει αρνηθεί ότι ήπιαν μαργαρίτες.

«Διευθυντά Πάτελ, έλα τώρα. Αυτές οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον σας είναι σοβαρές», είπε ο Βαν Χόλεν. Για λίγο οι δύο συνέχισαν να μιλούν για λίγο ο ένας πάνω από τον άλλο και ο γερουσιαστής τον ρώτησε αν θα δεχόταν να κάνει τεστ — όπως αυτά του στρατού — για να διαπιστωθεί αν κάποιος έχει πρόβλημα αλκοόλ.

«Θα κάνω ό,τι τεστ θέλετε», είπε ο Πάτελ. «Πάμε, μαζί».

Οι δύο συνέχισαν να ανταλλάσσουν αιχμές για ώρα και, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο λογαριασμός του FBI στο X δημοσίευσε κατάθεση της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής σχετικά με δείπνο για το οποίο ο Πάτελ υποστήριξε ότι ο Βαν Χόλεν είχε πληρώσει αρκετές χιλιάδες δολάρια. «Την επόμενη φορά που θα φτάσεις έναν λογαριασμό μπαρ 7.000 δολαρίων, μπορούμε να το συζητήσουμε», υποστήριξε ο Πατέλ.

Ο Βαν Χόλεν ανταπάντησε ρωτώντας τον Πάτελ αν γνωρίζει ότι είναι έγκλημα να λέει ψέματα στο Κογκρέσο. Ο γερουσιαστής είπε ότι το δείπνο ήταν για 50 άτομα και δεν πληρώθηκε με «δημόσιο χρήμα». «Είσαι ξεφτίλας», κατέληξε ο Βαν Χόλεν.

Ποιο ήταν το αντικείμενο της ακρόασης

Η ακρόαση αφορούσε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του FBI, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, των Ομοσπονδιακών Φρουρών (Marshals) και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, σχετικά με τα αιτήματα προϋπολογισμού τους για το 2027.

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές δεν πίεσαν μόνο τον Πάτελ σχετικά με τις αναφορές για τη φερόμενη συμπεριφορά του στην εργασία του, αλλά έθεσαν ερωτήματα και για τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες του FBI σχετικά με τη μετανάστευση και τις εκλογές. Ο Πάτελ απέρριψε τους ισχυρισμούς, υπερασπιζόμενος την υπηρεσία και προσπάθησε να παρουσιάσει τα επιτεύγματά της επί των ημερών του: χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, συλλήψεις υψηλού προφίλ και μετακίνηση πρακτόρων εκτός Ουάσινγκτον σε ολόκληρη τη χώρα.

Επίθεση κατά Πατέλ και για το ταξίδι στην Ιταλία

Ο Πάτελ ρωτήθηκε από τον γερουσιαστή Κρις Κουνς, Δημοκρατικό από το Ντέλαγουερ, για το κόστος και τη σημασία του ταξιδιού του στην Ιταλία νωρίτερα φέτος, κατά το οποίο καταγράφηκε να πίνει και να γιορτάζει με την ομάδα χόκεϊ επί πάγου ανδρών των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Πάτελ δήλωσε ότι το ταξίδι σχεδιάστηκε σκόπιμα να συμπέσει με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή, όπως είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ένας γνωστός κυβερνοεγκληματίας που δρούσε για λογαριασμό του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος είχε τεθεί υπό κράτηση στην Ιταλία.

Το περασμένο καλοκαίρι, οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, εργαζόταν για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών με στόχο την κλοπή ερευνών για τα εμβόλια COVID-19 από αμερικανικά πανεπιστήμια.

Ο Πατέλ υποστήριξε ότι όσο βρισκόταν στην Ιταλία, το FBI οργάνωσε την έκδοση του ατόμου στις ΗΠΑ αντί την επιστροφή του στην Κίνα. Ο Πάτελ είπε ότι το άτομο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ πριν από δύο εβδομάδες.

Άλλοι γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχίες για τη συμπεριφορά του κατά το ταξίδι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. «Αν θέλετε να πίνετε ή να ανοίγετε μπουκάλια σε αποδυτήρια, μείνετε στο podcasting», είπε η γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ, Δημοκρατική από την Ουάσινγκτον. «Αφήστε την επιβολή του νόμου σε ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για τη δικαιοσύνη και την εικόνα της».

Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος του FBI στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής

Οι βουλευτές πίεσαν επίσης τον Πάτελ για τον ρόλο του FBI στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και για το αν πρόσφατες ενέργειες της υπηρεσίας επηρεάζουν τους εργαζομένους στις εκλογές.

Η γερουσιαστής Μάρεϊ ρώτησε πόσοι πράκτορες έχουν μετατεθεί σε επιχειρήσεις μετανάστευσης. Ο Πάτελ είπε ότι δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό, αλλά τόνισε ότι κανένας πράκτορας δεν έχει τοποθετηθεί μόνιμα σε αυτόν τον τομέα.

Όταν ρωτήθηκε αν η κατάσχεση εκατοντάδων κουτιών με ψηφοδέλτια των εκλογών του 2020 στη Τζόρτζια και άλλες παρόμοιες ενέργειες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά όσους εργάζονται για την διενέργεια των εκλογών, ο Πάτελ απέφυγε να απαντήσει ευθέως.

Υποστήριξε ότι οι ενέργειες του FBI σχετικά με τις εκλογές — συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης ψηφοδελτίων — είχαν νομική βάση και είχαν εγκριθεί από ομοσπονδιακούς δικαστές.