Ξεχωριστή θέση στο κατάμεστο θέατρο «Παλλάς» για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» υπήρχε για τον εκλιπόντα Αλέκο Φλαμπουράρη.

Ανάμεσα στη Μπέττυ Μπαζιάνα και την Εύη Φλαμπουράρη υπήρχε μια άδεια καρέκλα όπου είχε τοποθετηθεί ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, μια απλή αλλά βαθιά συμβολική χειρονομία.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, η παρουσία του έγινε αισθητή μέσα από την απουσία του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, πέθανε στις 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών. Είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική το περασμένο καλοκαίρι λόγω προβλημάτων υγείας.