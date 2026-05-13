Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε ο ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Στη συνάντηση αυτή ο Κεφαλλονίτης καθηγητής έθεσε τις προκλήσεις της Άγκυρας και της κυοφορούμενης νομοθεσίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που -σύμφωνα με τον ίδιο- θα συνιστά ένα «δεύτερο casus belli».

Ο Νικόλας Φαραντούρης ενημέρωσε την Μέτσολα για την κυοφορούμενη απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, ετοιμάζεται να θεσπίσει νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό της που δεν θα αναγνωρίζει ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά κατά παράβαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.

Ενημέρωσε επίσης για τη σημερινή παρενόχληση ανοικτά της Αστυπάλαιας καθώς και για τις παρενοχλήσεις στην Κάσο για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου.

Ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε τέλος στη γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠαΣοΚ για το θέμα.

«Έθεσα τις απαράδεκτες τουρκικές απειλές στο ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Χρειάζεται αποφασιστηκότητα και όχι ολιγωρία Ο,τιδήποτε θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, θίγει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», σημείωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Πρόεδρο του ευρωπαϊκού θεσμού.