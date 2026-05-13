Την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Βουλή, παρότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άλλαξε στάση ζητώντας τελικά μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος να μη γίνει δεκτή.

Ο μηνυτής είναι πολιτευτής του κόμματος «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου και αφορά συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σύμφωνα με τον Κώστα Χήτα, ο μηνυτής του κ. Βελόπουλου αποκαλεί την Ελληνική Λύση «κόμμα των παιδοβιαστών και αναπαράγει ρυπαρά άρθρα», συμπεριφορά που παραμένει ασταμάτητη παρά τα ένδικα μέσα που έχουν κατατεθεί εναντίον του.

Όπως ανέφερε, «όχι δεν είμαστε παιδοβιαστές. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα σήμερα θα ψηφίσει “όχι”» καλώντας και τα άλλα κόμματα να ψηφίσουν κατά συνείδηση, παρότι στην επιτροπή υπήρχε εισήγηση για το αντίθετο.

Δια του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, η πλειοψηφία ζήτησε από το Σώμα να μη λάβει υπόψιν την αρχική κρίση της επιτροπής δεοντολογίας και να ψηφίσει κατά συνείδηση. «Η παράταξή μας και αν έχει υποφέρει από τέτοιου είδους χυδαιότητες. Είναι σαφές ότι οψιγενώς παρουσιάζονται νέα στοιχεία», όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος. «Παρών» δήλωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Παρά την ξαφνική αναδίπλωση της Ελληνικής Λύσης και την έμμεση στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου. Από τους 194 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 97, κατά 79, και δήλωσαν «παρών» 18.