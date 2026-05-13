Πρόστιμο μαμούθ επέβαλε στη ΦΑΓΕ Ελλάδος η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ύστερα από εντατικούς ελέγχους στην αγορά για παραβάσεις αθέμιτης κερδοφορίας και καταναλωτικής νομοθεσίας.

Το πρόστιμο 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος

Σε συνέχεια των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503€ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ (κατηγορία: γιαούρτι/τυρί), για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πρόστιμο 200.000€ στη DoValue Greece

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000€ στη DoValue Greece Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Πηγή: ot.gr