Το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» σχολίασαν στο κατάμεστο θέατρο «Παλλάς» ιστορικοί και οικονομολόγοι, λέγοντας ότι αποτελεί μια σημαντική συμβολή στον δημόσιο διάλογο.

Αντώνης Λιάκος: «Μια εκδοτική έκρηξη και ταυτόχρονα ανάγκη αναστοχασμού»

Ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος μίλησε για «εκδοτική έκρηξη», υπογραμμίζοντας ότι το βιβλίο αντανακλά την επείγουσα ανάγκη κατανόησης μιας από τις κρισιμότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.

Το χαρακτήρισε ως έργο-τοιχογραφία, που αποτυπώνει τόσο επιτυχίες όσο και αποτυχίες, αλλά και μια «αγωγή στην ευθύνη της ηγεσίας». Παράλληλα τόνισε ότι η κρίση του 2015 δεν ήταν γεγονός στιγμής, αλλά αποτέλεσμα βαθιών δομικών αιτιών, ενώ επισήμανε ότι η ρύθμιση του χρέους υπήρξε «το σημαντικότερο επίτευγμα» της κυβέρνησης Τσίπρα.

Δημήτρης Χουλιαράκης: «Για την κατάσταση του 2015 δεν έφταιγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ»

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Χουλιαράκης τόνισε ότι η οικονομική κατάρρευση προϋπήρχε της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε κρίσιμο το γεγονός ότι η χώρα παρέμενε εκτός αγορών με υψηλό κόστος δανεισμού και σημείωσε πως το τρίτο πρόγραμμα θα ήταν αχρείαστο εάν το δεύτερο είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς. «Το ζητούμενο ήταν να υπάρχει ένα μαξιλάρι για 12-18 μήνες, όπως έκαναν Ιρλανδία και Πορτογαλία», είπε.

Ευγενία Φωτονιάτα: «Βιβλίο πολιτικού θάρρους»

Η Ευγενία Φωτονιάτα χαρακτήρισε το έργο «βιβλίο πολιτικού θάρρους», καθώς ανοίγει στον πολίτη την πόρτα της εξουσίας, της κομματικής λειτουργίας και της διαπραγμάτευσης. Τόνισε ότι δίνει τη δυνατότητα αποδόμησης μύθων γύρω από την περίοδο 2015–2019, αναδεικνύοντας τα πραγματικά στοιχεία, και υπογράμμισε ότι στον δημόσιο λόγο ο όρος «μεταρρυθμίσεις» έχει αλλοιωθεί από την πολιτική αντιπαράθεση.

Ιωάννα Λαλιώτου: «Ένα υπέροχο βιβλίο, μια ιστορική μαρτυρία»

Η ιστορικός Ιωάννα Λαλιώτου χαρακτήρισε το βιβλίο «υπέροχο» και βαθιά προσωπική ιστορική μαρτυρία. Τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς που τόλμησαν να γράψουν με πλήρη ανάληψη ρίσκου και σημείωσε ότι η ιδιαιτερότητα του έργου πηγάζει –μεταξύ άλλων– από το γεγονός ότι ο συγγραφέας υπήρξε ο νεότερος πρωθυπουργός της χώρας.