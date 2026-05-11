Η πορεία προς τις κάλπες έχει ήδη ξεκινήσει. Είτε γίνουν, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, είτε λίγους μήνες αργότερα, βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός «άναψε τις μηχανές» του κομματικού μηχανισμού και αναμένεται «πατήσει το γκάζι» στο συνέδριο της ΝΔ που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15-17 Μαρτίου στην Αθήνα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, φαίνεται να έχουν κατασταλάξει στην στρατηγική που θα τους δώσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες. Και είναι πολύ απλή. Δεν χρειάζεται μόνο πρόγραμμα, θέσεις και πολιτισμένος διάλογος. Πρέπει να βγει το ΠαΣοΚ τρίτο κόμμα. Μια τέτοια εξέλιξη, σαφώς, ευνοεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα για την ηγεμονία και την ανασύνθεση του καλούμενου προοδευτικού χώρου. Αλλά βολεύει αφάνταστα και τη ΝΔ.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως αν το ΠαΣοΚ βγει τρίτο κόμμα στις πρώτες κάλπες θα βρεθεί αντιμέτωπο με πολλά προβλήματα, αφού θα έχει αποτύχει στον βασικό εκλογικό του στόχο. Θα πάει έτσι στις δεύτερες κάλπες ως πρόβατο επί σφαγή. Το εκλογικό του ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση, εκτιμάται, θα διαμοιραστεί μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και της ΝΔ, που προσδοκά ότι θα αντλήσει από τη δεξαμενή των κεντρώων που το ψηφίζουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχοντας ξεφορτωθεί το ΠαΣοΚ θα μπορέσει με κάθε άνεση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο του. Για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτές θα παίξει και πάλι τον μπαμπούλα στους κεντρώους ψηφοφόρους. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ο Κ Μητσοτάκης θα έχει εξασφαλίσει μια νέα τετραετία και ο Αλέξης Τσίπρας θα περιμένει την επόμενη φορά. Άλλωστε δεν βιάζεται.

Όλα αυτά είναι βεβαίως σχέδια επί χάρτου, πιθανόν να αποδειχθούν και ευσεβείς πόθοι. Αλλά δεν μπορεί από τη Χαριλάου Τρικούπη να πέρασε απαρατήρητο ότι (ξαφνικά) αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν «επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ», έχει αρχίσει να δείχνει για τα καλά τα δόντια του. Το ΠαΣοΚ είναι ένα κόμμα που τρέφεται από την τοξικότητα, έχει ένα αρχηγό που είναι μονίμως θυμωμένος και ενδιαφέρεται πρωτίστως για την προσωπική του δικαίωση στο θέμα των υποκλοπών.

«Μα δεν έχετε πρόγραμμα δεν έχετε θέσεις» ρωτήθηκε από μια εκπομπή στέλεχος του ΠαΣοΚ, «θα πάτε σε εκλογές με τις υποκλοπές;» «Πώς δεν έχουμε, να εδώ έχω το πρόγραμμα για τις τράπεζες και τα funds, θέλετε να σας πω μερικά πράγματα;» Όχι, ήταν η απάντηση και μετά άλλαξε το τροπάρι. «Εντάξει, έχετε πρόγραμμα, αλλά σας ακούει ο κόσμος;» «Και οι δημοσκοπήσεις, η βελόνα που δεν κουνιέται και με ποιον θα συνεργαστείτε…» Εντάξει, καταλάβαμε.

Το θέμα είναι με τι τρόπους θα αντιδράσει η Χαριλάου Τρικούπη μπροστά στο σκηνικό που έχει αρχίσει να στήνεται. Υποθέτω ότι δεν αποτελεί απάντηση το να φτιάξουν ένα κανάλι στο YouTube. Χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο.

Και κυρίως απαιτείται η ενίσχυση της εικόνας κυβερνησιμότητας του κόμματος. Με λίγα λόγια ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να δείξει την ομάδα με την οποία φιλοδοξεί να πάρει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. Είναι μια κίνηση που θα ενισχύσει και τη δική του εικόνα. Το ματς έχει αρχίσει. Και οι κινήσεις δεν πρέπει να αφήνονται για τις καθυστερήσεις.