Η είδηση της βουτιάς θανάτου δύο ανήλικων κοριτσιών στην Ηλιούπολη δεν είναι απλώς μια τοπική τραγωδία. Είναι ένα δραματικό σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης ψυχικής υγείας που σαρώνει τη νέα γενιά. Τα νέα στοιχεία της ΚΛΙΜΑΚΑ αποκαλύπτουν μια αόρατη επιδημία, ενώ οι ειδικοί επιστήμονες από το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας θέτουν το αμείλικτο ερώτημα: «Πώς φτάνουν δύο ανήλικα κορίτσια στο σημείο να πέσουν μαζί από μια ταράτσα;».

Η απάντηση, αν και σύνθετη, καταρρίπτει τον μύθο της «ξαφνικής» απόφασης. Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στην εφηβεία είναι μια δυναμική διαδικασία, συχνά αθόρυβη, όπου η συναισθηματική απορρύθμιση, η απομόνωση και το αδιέξοδο συσσωρεύονται μέχρι την κρίσιμη στιγμή που θα κινητοποιήσει την ευαλωτότητά τους.

Μαύρο ρεκόρ στις ηλικίες 15-19: Τα ανησυχητικά στοιχεία της περιόδου 2022-2026

Τα δεδομένα που φέρνει στο φως το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών για τους πρώτους μήνες του 2026 είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Καταγράφεται ήδη μια σαφής αυξητική τάση στις ηλικίες 15-19 ετών, με 8 εφήβους να έχουν ήδη θέσει τέλος στη ζωή τους φέτος, έναντι 6 συνολικά το 2025 και 7 το 2024.

Η διαδρομή των τελευταίων ετών αποκαλύπτει μια σταθερή πληγή: Το 2022 χάθηκαν 11 παιδιά (4 ηλικίας 12-14 και 7 ηλικίας 15-19), το 2023 σημειώθηκαν 10 απώλειες, ενώ το 2024 ο αριθμός παρέμεινε στους 10 θανάτους. Η αυξητική τάση που παρατηρείται στις αρχές του τρέχοντος έτους αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης παρέμβασης.

Γιατί οι έφηβοι «σιωπούν»; Η αόρατη δυσφορία

Το περιστατικό στην Ηλιούπολη αναδεικνύει την αδυναμία του περιβάλλοντος (οικογενειακού και σχολικού) να αναγνωρίσει τα σημάδια. Στην εφηβεία, ο ψυχικός πόνος συχνά δε μεταφράζεται σε λόγια, αλλά παραμένει «αόρατος» μέχρι την εκδήλωση μιας κρίσιμης κατάστασης.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ υπογραμμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι μια «εκ των υστέρων» διαχείριση, αλλά η δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων. Η ψυχική ευαλωτότητα έχει γενετικές συνιστώσες, αλλά η ποιότητα των σχέσεων και η συναισθηματική διαθεσιμότητα των γύρω τους είναι αυτά που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά.

Η γεωγραφία της απόγνωσης: Άνδρες άνω των 45 και «κόκκινες» περιοχές

Την ίδια ώρα κι ενώ η εφηβική αυτοκτονικότητα προκαλεί το μεγαλύτερο κοινωνικό σοκ, τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου της ΚΛΙΜΑΚΑ δείχνουν ότι το φαινόμενο στην Ελλάδα παραμένει σταθερά ανδρικό και «ενήλικο» ζήτημα.

Η συνολική εικόνα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα των θανάτων συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα των 45 ετών και άνω, επιβεβαιώνοντας μια παγιωμένη τάση χρόνων.

Το «φύλο» της αυτοκτονίας

Ένα από τα πιο σκληρά ευρήματα αφορά το φύλο των θυμάτων. Οι άνδρες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, αγγίζοντας το 85%–86% των συνολικών θανάτων. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή τη σαφή ανισορροπία σε κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, όπως:

Η αυξημένη πίεση για οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η δυσκολία των ανδρών να εκφράσουν συναισθηματική δυσφορία.

Η περιορισμένη αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας λόγω κοινωνικών στερεοτύπων.

Μάρτιος 2026: 45 θάνατοι και γεωγραφική επιβάρυνση

Μόνο τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν τουλάχιστον 45 θάνατοι στην ελληνική επικράτεια. Παρά τη μικρή μείωση, σε σχέση με το 2025, ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 12,5%, σε σύγκριση με το 2023, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα παγιώνεται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας πλέον ένα βαθιά ριζωμένο ζήτημα δημόσιας υγείας.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών για το τρέχον έτος, αναδεικνύοντας την ανάγκη για τοπικές, στοχευμένες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αυτοκτονίες σε επαγγελματικές ομάδες «υψηλού κινδύνου», όπως τα σώματα ασφαλείας (αστυνομικοί), οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι θάνατοι εντός των καταστημάτων κράτησης.

Μέθοδοι και πρόσβαση

Ο απαγχονισμός παραμένει η πρώτη μέθοδος αυτοκτονίας στην Ελλάδα, ακολουθούμενος από τη χρήση πυροβόλου όπλου και την πτώση από ύψος.

Η επικράτηση αυτών των μεθόδων αναδεικνύει την απουσία συστηματικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό της πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα, μια πρακτική που διεθνώς θεωρείται κλειδί για τη μείωση της θνησιμότητας.

Η «υποκαταγραφή» κρύβει το πραγματικό μέγεθος του φαινομένου

Παρά τη δραματική στατιστική απεικόνιση, η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι πιθανώς πολύ πιο ζοφερή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχει υποκαταγραφή που φτάνει το 15%-20%. Πολλοί θάνατοι από πτώσεις, πνιγμούς ή «ατυχήματα» καταγράφονται ως ακαθόριστης πρόθεσης, λόγω κοινωνικού στίγματος, με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών να παραμένει υποτιμημένος.

Η ανάγκη για Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης

«Η πρόληψη απαιτεί τη συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας, την εκπαίδευση των οικογενειών και την αποστιγματοποίηση της αναζήτησης βοήθειας, πριν από την εκδήλωση της οξείας ευαλωτότητας», τονίζει ο Κυριάκος Κατσαδώρος, Επιστημονικός Διευθυντής της ΚΛΙΜΑΚΑ.

Η τραγωδία της Ηλιούπολης υπενθυμίζει ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται ανθρώπινες ζωές και ότι η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε στην 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία – 1018.