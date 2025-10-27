Ακόμα και όσοι δεν έχουν εξοικειωθεί με τις ονομασίες της εκτεταμένης ηλεκτρικής γκάμας της KIA, το διακριτικό GT δίπλα στην ονομασία EV4 είναι αρκετό για να εξακριβώσει κανείς την ταυτότητα επιδόσεων στην συγκεκριμένη έκδοση η οποία κάνει την πρώτη της επίσημη «ινκόγκνιτο» εμφάνιση εν όψει της πρεμιέρας της το 2026.

Εν είδει υπενθύμισης η ισχυρότερη μέχρι σήμερα εκδοχή του EV4 αξιοποιεί ένα τοποθετημένο μπροστά μοτέρ με απόδοση 204 ίππων. Η έκδοση GT αναμένεται να προσθέσει ένα δεύτερο ηλεκτρικό μοτέρ τοποθετημένο στον πίσω άξονα, αυξάνοντας τη διαθέσιμή ισχύ της στην περιοχή μεταξύ 300 και 400 ίππων και αποκτώντας τετρακίνηση.

Πλην των παραπάνω το EV4 GT θα διαθέτει το Virtual Gear Shift System το οποίο προσομοιώνει την εμπειρία του συνδυασμού ενός V6 κινητήρα βενζίνης με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων τόσο σε ό,τι αφορά την αίσθηση όσο και τον ήχο. Στην εξίσωση δεν αποκλείεται να προστεθεί και ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στα πρότυπα του EV9 GT σε συνδυασμό με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ ενώ δεν θα λείψει και το ισχυρότερο σύστημα πέδησης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο επικεφαλής marketing της KIA για την αγορά της Ευρώπης, David Hilbert, δήλωσε χαρακτηριστικά για τη νέα προσθήκη στην γκάμα του EV4, «πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα δείξει τις ικανότητες μας στον συνδυασμό ενός αυτοκίνητου που μπορείτε να χρησιμοποιείται καθημερινά αλλά θα μπορεί να προσφέρει μια αμιγώς σπορ και διασκεδαστική εμπειρία».

Σε ό,τι αφορά την πηγή ενέργειας, αναμένεται να αξιοποιηθεί η μεγαλύτερη μπαταρία των 81,4 kWh που έχει στη διάθεσή της η KIA για το μοντέλο ενώ τη διαφορετικότητά της έκδοσης θα αναλάβουν να τονίσουν μια σειρά από σχεδιαστικές λεπτομέρειες και η απόχρωση του πράσινου acid green που είναι συνυφασμένο με τις εκδόσεις επιδόσεων των Κορεατών.