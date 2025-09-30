Η κορεατική φίρμα αποκαλύπτει την ανανεωμένη εκδοχή του Stonic που εναρμονίζεται αισθητικά και ψηφιακά με τα πολλά νεότερα μοντέλα της γκάμας της KIA.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο το Stonic αποκτά πρόσβαση στη σχεδιαστική φιλοσοφία Opposites United βάσει της οποίας έχουν σμιλευτεί όλα τα νεότερα KIA, από το Sportage και το Picanto έως τις πιο πρόσφατες ηλεκτρικές προσθήκες όπως το EV3.

H νέα αισθητική έχει επηρεάσει ελαφρώς και τις εξωτερικές του διαστάσεις, με το κορεατικό μοντέλο να έχει αυξήσει το μήκος του κατά 2,5 εκ. χάρη ακριβώς στον ανασχεδιασμό του μπροστινού και του πίσω τμήματος. Το πρώτο έχει ενσωματώσει το Star Map Signature Lighting, τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα KIA ενώ μια διαφορετική σχεδίαση έχει και το πίσω τμήμα που παραλαμβάνει, αναθεωρημένα και πιο αφαιρετικά φωτιστικά σώματα.

Την νέα εικόνα συμπληρώνουν οι νέου σχεδιασμού τροχοί 16 και 17 ιντσών που στην κορυφαία εξοπλιστική έκδοση GT Line υιοθετούν ένα μοτίβο αποκλειστικότητα για την έκδοση. Αναβαθμισμένη είναι και η χρωματική παλέτα με δύο νέες προσθήκες σε πράσινη και μπλε απόχρωση.

Ακόμα πιο εκτεταμένες είναι οι αλλαγές στο εσωτερικό του με κυρίαρχη την τοποθέτηση ενός δίδυμου οθονών 12,3 ιντσών σε ενιαία διαμόρφωση για τον πίνακα οργάνων και το infotainment ενώ ο χειρισμός του κλιματισμού πραγματοποιείται επίσης από μια μικρότερη οθόνη αφής που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς διακόπτες. Επίσης έχουν προστεθεί θύρες USB-C ενώ υπάρχει δυνατότητα και επαγωγικής φόρτισης smartphones. Στον εξοπλισμό συνυπολογίστε και τη δυνατότητα ξεκλειδώματος και εκκίνησης μέσω smartphone ή smartwatch.

Αναβαθμισμένος είναι και ο εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας με το Stonic να διαθέτει συστήματα προειδοποίησης και αποτροπής σύγκρουσης με διερχόμενο όχημα ή εμπόδιο στις τυφλές γωνίες, ενεργό cruise control, ασφαλούς εξόδου ενώ το σύστημα αυτόνομης πέδησης έχει αναβαθμιστεί εντοπίζοντας ένα ευρύτερο φάσμα ενδεχόμενων κινδύνων.

Σε επίπεδο κινητήρων το Stonic θα προσφέρεται με τον τρικύλινδρο 1,0 λίτρου ισχύος 100 ίππων ο οποίος αντικαθιστά τον τετρακύλινδρο των 1,2 λίτρων ή εναλλακτικά ένα ήπιο υβριδικό σύνολο με απόδοση 115 ίππων. Αμφότερες οι εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων ή με αυτόματο διπλού συμπλέκτη.

Η διάθεση του ανανεωμένου Stonic αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη της χρονιάς.