Πόσο επηρεάζουν οι συζητήσεις για την Ουκρανία την Ελλάδα; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή και εξηγεί γιατί οι συζητήσεις για ειρήνευση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα. Η «νομιμοποίηση» του τουρκικού αναθεωρητισμού και η νέα πραγματικότητα της διεθνούς γεωπολιτικής.



Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τι σημαίνει για την Ελλάδα η αλλαγή στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:31 Μια ανακεφαλαίωση όσων έχουν συζητηθεί για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.

Μια ανακεφαλαίωση όσων έχουν συζητηθεί για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. 2:33 Πώς οι εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας επηρεάζουν τη γεωπολιτική στάση της Αθήνας.

Πώς οι εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας επηρεάζουν τη γεωπολιτική στάση της Αθήνας. 3:39 Τι σημαίνουν οι όροι αναθεωρητισμός, de facto και de jure.

Τι σημαίνουν οι όροι αναθεωρητισμός, de facto και de jure. 5:08 Το παραθυράκι που βρίσκει η Τουρκία να αναθεωρήσει τα σύνορά της εις βάρος της Ελλάδας.

Το παραθυράκι που βρίσκει η Τουρκία να αναθεωρήσει τα σύνορά της εις βάρος της Ελλάδας. 6:24 Ποιες άλλες χώρες ανησυχούν για τις αναθεωρητικές τάσεις των γειτονικών τους κρατών.

Ποιες άλλες χώρες ανησυχούν για τις αναθεωρητικές τάσεις των γειτονικών τους κρατών. 7:35 Πόσο προβληματικές είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αυτές οι εξελίξεις.

Πόσο προβληματικές είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αυτές οι εξελίξεις. 9:09 Η θέση Ελλάδας και Τουρκίας στη μετά του ρωσοουκρανικού πολέμου Ευρώπη.

Η θέση Ελλάδας και Τουρκίας στη μετά του ρωσοουκρανικού πολέμου Ευρώπη. 12:25 Τα τρία βασικά πλεονεκτήματα που κερδίζει η Τουρκία από τη στάση της.

