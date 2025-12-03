Πόσο επηρεάζουν οι συζητήσεις για την Ουκρανία την Ελλάδα; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή και εξηγεί γιατί οι συζητήσεις για ειρήνευση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα. Η «νομιμοποίηση» του τουρκικού αναθεωρητισμού και η νέα πραγματικότητα της διεθνούς γεωπολιτικής.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τι σημαίνει για την Ελλάδα η αλλαγή στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:
- 0:31 Μια ανακεφαλαίωση όσων έχουν συζητηθεί για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία.
- 2:33 Πώς οι εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας επηρεάζουν τη γεωπολιτική στάση της Αθήνας.
- 3:39 Τι σημαίνουν οι όροι αναθεωρητισμός, de facto και de jure.
- 5:08 Το παραθυράκι που βρίσκει η Τουρκία να αναθεωρήσει τα σύνορά της εις βάρος της Ελλάδας.
- 6:24 Ποιες άλλες χώρες ανησυχούν για τις αναθεωρητικές τάσεις των γειτονικών τους κρατών.
- 7:35 Πόσο προβληματικές είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αυτές οι εξελίξεις.
- 9:09 Η θέση Ελλάδας και Τουρκίας στη μετά του ρωσοουκρανικού πολέμου Ευρώπη.
- 12:25 Τα τρία βασικά πλεονεκτήματα που κερδίζει η Τουρκία από τη στάση της.
