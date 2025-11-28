Να μην παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες σκέφτεται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που ζήτησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους. Το να μην παρίσταται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από μια τέτοια σύνοδο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, όπως τονίζουν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πάλι ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, τις ΗΠΑ στην Σύνοδο θα εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

Όπως σημειώνουν τα δημοσιεύματα, δεν είναι σαφές ο λόγος που ο Ρούμπιο σχεδιάζει να μην παραστεί στην συνάντηση της 3ης Δεκεμβρίου, και όπως σημειώνει το Reuters τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Το θέμα αυτό, όμως έρχεται στην επιφάνεια σε μια περίοδο που Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να περιορίσουν τις διαφορές που τους χωρίζουν σχετικά με το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με ορισμένους Ευρωπαίους διπλωμάτες να παραπονιούνται ότι μένουν εκτός της διαδικασίας.

Ασυνήθιστο μεν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δύο επίσημες συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και παραδοσιακά είναι εξαιρετικά σπάνιο να απουσιάζει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. Το 2017, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον αρχικά σχεδίαζε να μην παραστεί στην συνάντηση του Απριλίου, αλλά η σύνοδος τότε αναπρογραμματίστηκε για να εξυπηρετήσει το πρόγραμμά του.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, που ρωτήθηκε από το Reuters, παρέπεμψε στις ΗΠΑ σχετικά με τη ή όχι συμμετοχή του Ρούμπιο, αλλά είπε ότι δεν είναι ασυνήθιστο κάποιοι υπουργοί Εξωτερικών να μην παρίστανται.

«Το ΝΑΤΟ φιλοξενεί αρκετές υπουργικές συναντήσεις κάθε χρόνο, και ενώ οι περισσότεροι Σύμμαχοι εκπροσωπούνται από υπουργούς στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι ασυνήθιστο οι συνθήκες να εμποδίζουν έναν υπουργό από το να συμμετάσχει σε όλη ή σε μέρος μιας συνάντησης του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο από το Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι θα εξαναγκαστούν να αποδεχθούν μια συμφωνία υπερβολικά ευνοϊκή προς τα ρωσικά συμφέροντα — ανησυχίες που εντάθηκαν σημαντικά μετά τη διαρροή ενός σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, στις 18 Νοεμβρίου.

Μια απουσία του Ρούμπιο ενέχει τον κίνδυνο να βαθύνουν τα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία έχει ήδη δεχθεί πλήγμα τα τελευταία χρόνια.

Ο Λαντάου, ο υπ’ αριθμόν δύο διπλωμάτης των ΗΠΑ που αναμένεται να συμμετάσχει αντ’ αυτού του Ρούμπιο, είχε αμφισβητήσει την ανάγκη ύπαρξης του ΝΑΤΟ σε μια ανάρτηση τον Ιούνιο στην πλατφόρμα Χ, την οποία αργότερα διέγραψε.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε εκ νέου την εμπιστοσύνη του στη Συμμαχία κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, όμως παράλληλα ασκεί διαρκώς πίεση στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται πλέον να «τους διασώζει οικονομικά».