Επαφές με την ουκρανική πλευρά είχε ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά από την συνάντηση του στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τους στενούς του συνεργάτες Γιούρι Ουσακόφ και Κίριλ Ντιμιτρίεφ.

Στην αποκάλυψη αυτή, που πιθανότατα σημαίνει ότι πλέον το Κίεβο έχει εικόνα του τι συζητήθηκε χθες επί σχεδόν πέντε ώρες πίσω από τις κλειστές πόρτες του Κρεμλίνου, προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται για τις εργασίες του Συμβουλίου ΝΑΤΟ- Ουκρανίας υποστήριξε πως: «Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και του κ. Γουίτκοφ. Οι εκπρόσωποι της αμερικανικής αντιπροσωπείας ανέφεραν ότι, κατά τη γνώμη τους, οι συνομιλίες στη Μόσχα είχαν θετικό αποτέλεσμα. Προσκάλεσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στην Αμερική στο άμεσο μέλλον».

Θετική η εκτίμηση και από την Μόσχα

Νωρίτερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ υποστήριξε ότι η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανίας είχαν θετικό αντίκτυπο για την Ρωσία στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο εξ απορρήτων του Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές σήμερα, μια μέρα μετά από τις συνομιλίες στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την παραμονή των συνομιλιών, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την κατάληψη από την Ρωσία της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία την οποία του ανέφεραν οι στρατιωτικοί του διοικητές. Το Κίεβο απέρριψε τον ισχυρισμό του, λέγοντας ότι οι μάχες συνεχίζονται εκεί.

Αλλά ο Ουσακόφ μιλώντας μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρετ Κούσνερ, δήλωσε ότι «η πορεία και η φύση των διαπραγματεύσεων, φυσικά , επηρεάσθηκαν από τις επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων…στο πεδίο της μάχης».

Η ρωσική ηγεσία επενδύει στην εικόνα του «νικητή»

«Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι στρατιώτες μας, μέσω των στρατιωτικών τους κατορθωμάτων, έχουν συμβάλει σε μια πιο θετική αξιολόγηση των δρόμων προς μια ειρηνική διευθέτηση από τους ξένους εταίρους μας», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος είπε πως ελπίζει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι τους θα υιοθετήσουν επίσης «μια πιο ισορροπημένη στάση και αντίληψη για αυτό που συμβαίνει».

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% τη Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταλαμβάνοντας μόνο 1% του εδάφους της σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, αν και το 2025 είχαν προελάσει με πιο γρήγορους ρυθμούς από το 2022 , σύμφωνα με τους ουκρανικούς χάρτες.