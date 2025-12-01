Το ΝΑΤΟ εμφανίζεται έτοιμο να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει μια πιο αποφασιστική στάση με «προληπτικές ενέργειες» απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, στις πράξεις δολιοφθοράς και στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών μελών του από την Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Financial Times ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής τη Συμμαχίας ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Συμμαχία βρίσκεται σε φάση επανεξέτασης της στρατηγικής της: «Αναλύουμε όλα τα ενδεχόμενα… Στον κυβερνοχώρο συνήθως αντιδρούμε εκ των υστέρων. Σκεφτόμαστε πλέον να υιοθετήσουμε μια πιο ενεργητική, ίσως ακόμη και προληπτική προσέγγιση».

Όπως υποστήριξε μια «προληπτική ενέργεια» μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θεωρηθεί μορφή άμυνας, αν και αναγνώρισε ότι μια τέτοια αλλαγή θα ισοδυναμούσε με μια απομάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο δράσης του ΝΑΤΟ.

Παρότι αρκετά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ζητούν πιο αυστηρή στάση απέναντι στη Ρωσία, ο Ντραγκόνε υπογραμμίζει πως κάθε αναπροσαρμογή στρατηγικής πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα νομικά και δικαιοδοτικά όρια: «Το να κινηθούμε πιο επιθετικά από τους αντιπάλους μας ίσως είναι μια επιλογή. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το νομικό πλαίσιο; Ποιος έχει την αρμοδιότητα; Ποιος θα υλοποιήσει τέτοιες ενέργειες;».

Ως παράδειγμα αποτελεσματικής αποτροπής, ο Ντραγκόνε ανέφερε την αποστολή Baltic Sentry, μέσω της οποίας συμμαχικά πλοία, αεροσκάφη και ναυτικά drones επιτηρούν κρίσιμες υποδομές στη Βαλτική Θάλασσα, μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταστροφής υποθαλάσσιων καλωδίων το 2023–2024. «Από τότε που ξεκίνησε η αποστολή, δεν έχει σημειωθεί νέο περιστατικό. Αυτό αποδεικνύει ότι η αποτροπή είναι αποτελεσματική», είπε.

Ο ναύαρχος κατέληξε ότι το βασικό στοίχημα για το ΝΑΤΟ είναι να βρει πώς θα αποτρέψει τις όποιες μελλοντικές υβριδικές επιθέσεις: «Πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος αν η αποτροπή επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω αντίποινων ή μέσω προληπτικών χτυπημάτων, γιατί στο μέλλον η πίεση σε αυτό το ζήτημα πιθανότατα θα αυξηθεί».