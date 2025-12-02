Η Samsung Electronics παρουσίασε την Τρίτη το πρώτο της smartphone με πολλαπλές πτυχές, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της σε έναν τομέα της αγοράς κινητών τηλεφώνων όπου αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός.

Η κυκλοφορία του Galaxy Z TriFold σηματοδοτεί την προσπάθεια της Samsung να ενισχύσει τη θέση της σε ένα τμήμα όπου οι κινεζικοί ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος, ακόμη και αν οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η υψηλή τιμή και οι προκλήσεις στην παραγωγή σημαίνουν ότι οι πτυσσόμενες συσκευές είναι πιθανό να παραμείνουν μια εξειδικευμένη κατηγορία για την ώρα.

Το μοντέλο, με τιμή περίπου 2.100 ευρώ, ανοίγει σε οθόνη 10 ίντσώς, χρησιμοποιώντας τρία πάνελ και είναι σχεδόν 25% μεγαλύτερο από το τελευταίο πτυσσόμενο μοντέλο Galaxy Z Fold 7 της Samsung.

«Πιστεύω ότι η αγορά των πτυσσόμενων συσκευών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και ότι το TriFold ειδικότερα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης που θα οδηγήσει σε πιο εκρηκτική ανάπτυξη σε βασικά τμήματα του τομέα», δήλωσε ο Άλεξ Λιμ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Samsung Electronics και επικεφαλής του Γραφείου Πωλήσεων & Μάρκετινγκ της Κορέας.

Ο Λιμ είπε ότι η νέα πτυσσόμενη συσκευή προορίζεται για πελάτες που την επιθυμούν συγκεκριμένα, και όχι ως παράγοντας αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Το TriFold, που παράγεται στη Νότια Κορέα, θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά στις 12 Δεκεμβρίου και θα διατεθεί στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντός του έτους. Στις υπόλοιπες αγορές (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η συσκευή διαθέτει την μεγαλύτερη μπαταρία της Samsung στα κορυφαία μοντέλα της και υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση που φορτίζει το τηλέφωνο στο 50% σε 30 λεπτά. Ο Λιμ δήλωσε ότι το κόστος των τσιπ μνήμης και άλλων εξαρτημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας την τιμολόγηση μια «δύσκολη απόφαση».

