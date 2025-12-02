Σε κολόνα φωτισμού επί της Πειραιώς έπεσε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ένα ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών που διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο καβάλησε με ταχύτητα τη διαχωριστική νησίδα που βρίσκεται στη συμβολή της Πειραιώς με τη Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο Μοσχάτο, γκρέμισε ένα πέτρινο μνήμα και κατέληξε στην κολόνα φωτισμού.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές φθορές, ενώ η κολόνα έχει πάρει μικρή κλίση και για τον λόγο αυτό ενημερώθηκε η Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα και είναι εκτός κινδύνου.