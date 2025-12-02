Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο «Future Unfold – Framing the Future of Technology», αναφέρθηκε στην Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και στις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, Νικόλαο Καραμούζη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Βασίλη Καζά, ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης πως «οι κοινωνικοί εταίροι με μία κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσαν και έκαναν πράξη κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, προς όφελος και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ίδιος θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη συνοδευτικό εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας, επισημαίνοντας: «Θέλουμε καλύτερους μισθούς και θέλουμε η αύξηση των μισθών να συνδέεται με βελτίωση της παραγωγικότητας».

Προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες

Αναφερόμενος στη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, σημείωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες, τη στιγμή που η χώρα έχει ξεπεράσει πολλές άλλες στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. «Το gov.gr ήταν μια επανάσταση και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις», δήλωσε, προσθέτοντας πως αυτό το ψηφιακό άλμα —από τις βασικές υπηρεσίες σε πιο σύνθετες— επιτρέπει πλέον τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στον υπερυπολογιστή Δαίδαλο, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόσβαση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές. Όπως είπε, «για μια χώρα η οποία κυνηγάει την Ευρώπη δεν αρκούν μόνο οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων», εξηγώντας ότι σύγχρονη παραγωγικότητα χωρίς τεχνολογία δεν υφίσταται.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην υπερέκθεση παιδιών και εφήβων στο Διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας τις αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες. «Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις με τα εργαλεία πιστοποίησης της ηλικίας που θα τα χρησιμοποιήσουμε σε απλές εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην πώληση καπνικών προϊόντων», είπε, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την επιβολή περιορισμών.

Μιλώντας για τα Data Centers, επεσήμανε πως η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα λειτουργίας τους, καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί, και υπογράμμισε τη σημασία το ενεργειακό φορτίο να μην οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Συνδυασμός ρομποτικής με TN

Σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα και το ενδεχόμενο ριζικών μετασχηματισμών, ανέφερε ότι ακόμη και οι επιστήμονες δυσκολεύονται να προβλέψουν τις εξελίξεις. «Κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφθούμε ότι η ΤΝ θα συνδυαστεί με την ρομποτική. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και να ανοίξει μεγάλα ζητήματα με την υπακατάσταση της εργασίας», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τα ταξί χωρίς οδηγούς στις ΗΠΑ. «Η τεχνολογία είναι ήδη εδώ αλλά αμφιβάλλω αν οι κοινωνίες είναι έτοιμες να δεχθούν τέτοιες αλλαγές. Προσωπικά βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα συνοδευτικό εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας… Πιστεύω όμως ότι το κράτος πρέπει να τρέξει με την τεχνολογία γιατί μπορεί η χώρα μας να κάνει άλμα παραγωγικότητας και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα της Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα τη στηρίξει νομοθετικά. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποτελεί δείγμα ωριμότητας των κοινωνικών εταίρων και επανέλαβε: «Θέλουμε καλύτερους μισθούς και θέλουμε η αυξηση των μισθών να συνδέεται με βελτίωση της παραγωγικότητας».