Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος τον ενημέρωσε για την κατάσταση και την πορεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας και της συνεκτικότητας της ελληνικής διασποράς, καθώς αποτελεί ισχυρό συνδετικό κρίκο με την μητέρα Πατρίδα.

Κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ελληνική Πολιτεία στηρίζει την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το πολυσχιδές έργο της σε πνευματικό, ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, έργο που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στη διατήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης ως ζώσας παράδοσης μέσα στους κόλπους της ομογένειας.

Επισήμανε, επίσης, ότι οι ομογενείς μας, ταυτόχρονα και Αμερικανοί πολίτες, αποτελούν τα εχέγγυα για την διατήρηση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας και παράδοσης στην αμερικανική ήπειρο. Η σταθερή αγάπη τους για την Ελλάδα αποτελεί ανεκτίμητη αξία για την μητέρα Πατρίδα, σε κάθε προσπάθεια της οποίας στέκονται πάντα αρωγοί.

Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι είναι εξόχως σημαντική η συμβολή της Αρχιεπισκοπής στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που συντείνουν υπέρ της διατήρησης και της ενίσχυσης των δεσμών της ομογένειας με την γενέτειρα, της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, όπως και της αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων των ομογενών συμπατριωτών μας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε στον αρχιεπίσκοπο Αμερικής την διαρκή και ειλικρινή προσήλωση της Πατρίδας και του ιδίου προσωπικά στην ευόδωση των ιερών σκοπών της Αρχιεπισκοπής.

Θερμό κλίμα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο συναντήθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνορθόδοξης αμερικανικής εκκλησίας.

Στις συζητήσεις, οι οποίες διήρκεσαν περίπου μισή ώρα συμμετείχαν, ο πρέσβης Νικόλαος Νικολαΐδης και ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Δρόσος.

Υποδοχή από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο

Την ιδιαίτερη χαρά του εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά την υποδοχή του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής, στο πλαίσιο της συνάντησής τους, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κυρίαρχο ρόλο είχαν τα θέματα που αφορούν στην ελληνική διασπορά και στην καταλυτική συμβολή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με τη μητέρα Πατρίδα.

Όπως υπογράμμισε ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, η γνωριμία και η συνεργασία με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής έχουν βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία στο παρελθόν, και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κατέχει επαξίως σημαίνουσα θέση, μέσω της οποίας μπορεί να βοηθήσει και βοηθά πολύπλευρα και παραδειγματικά τον Ελληνισμό. «Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αμερικής», σημείωσε, «αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομογένειας».

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις υπηρεσίες σας», τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, τόσο προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην Εκκλησία που τόσο πολύ σεβόμαστε και αγαπούμε, όσο και προς στην ομογένειά μας στην Αμερική».

Επιπροσθέτως, συνεχάρη τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, που συνοδευόταν από τον στενό του συνεργάτη, αρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Δρόσο, υπογράμμισε ότι «η επίσκεψη στον μακαριώτατο, κάθε φορά που βρίσκεται στην Αθήνα για διάφορους λόγους, δεν είναι απλά η επιτέλεση ενός εκκλησιαστικού καθήκοντος, αλλά αποτελεί μεγάλη χαρά, διότι ο μακαριώτατος είναι πάντοτε φιλόξενος, εγκάρδιος και πατρικός και αυτό το γνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος του ποιμνίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, το οποίο προέρχεται από την Ελλάδα».

Όπως, μάλιστα, ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «ο μακαριώτατος, ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της μητέρας Πατρίδας, είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό, το οποίο χρειαζόμαστε με τη μητέρα μας Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης».

Επιπλέον, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στις ιστορικές στιγμές που έζησε ο Χριστιανισμός τις προηγούμενες ημέρες τόσο στη Νίκαια της Βιθυνίας όσο και στην Κωνσταντινούπολη, με την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως χωρίς το Filioque και την Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέοντας ΙΔ’ στο Φανάρι.

Τέλος, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε και ευχήθηκε μια ημέρα να του δοθεί η χαρά και η ευκαιρία να τον υποδεχθεί στη Νέα Υόρκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναμένεται να συναντήσει, μεταξύ άλλων και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.