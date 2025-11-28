Ενώπιον των ερειπίων του Αυτοκρατορικού Παλατιού και του Ναού του Αγίου Νεοφύτου θα βρεθούν ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και θα ψάλλουν το «Φως Ιλαρόν». Ο Ναός βρίσκεται βυθισμένος στα νερά της λίμνης της Νίκαιας της Βιθυνίας, του σημερινού Ιζνίκ της Τουρκίας και πραγματοποιούνται αρχαιολογικές ανασκαφές.

Όπως επισήμανε στο «Βήμα της Κυριακής» ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος τα «απομεινάρια του Ναού εντοπίστηκαν όταν τα τελευταία χρόνια η στάθμη του Ναού υποχώρησε αποκαλύπτοντας τα ερείπια. Οι αρχαιολόγοι, εκτιμούν, προσέθεσε ότι επρόκειτο για έναν μεγάλο Ναό ικανό να φιλοξενήσει τους 318 Πατέρες της Συνόδου».

Τα ερείπια του παλατιού της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, είναι ορατά. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας ιδρύθηκε μετά την Αλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204. Γεγονός για το οποίο η Αγια Εδρα έχει ζητήσει συγνώμη από τους Ορθοδόξους.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο Πάπας Λέων ΙΔ΄και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος πλαισιωμένοι από τους «Προκαθημένους των Εκκλησιών και τους Προέδρους και Γραμματείς των Παγκόσμιων Χριστιανικών Κοινοτήτων και Διεθνών Οικουμενικών Οργανισμών πηγαίνουν στην σκηνή όπου τοποθετούν ένα κερί μπροστά στις εικόνες και στη συνέχεια κάθονται στις θέσεις τους, όπως ακριβώς προβλέπει το σχεδιάγραμμα, υπό τους ψαλμούς των χορωδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Νεόφυτος γεννημένος στην Νίκαια, ασκήτεψε στον Ολυμπο, επέστρεψε στην Νίκαια όπου μαρτύρησε μετά από τα φριχτά βασανιστήρια τα οποία υπέστη.

Μήνυμα ενότητας

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους τόσο ο Πάπας Λέων όσο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλαν μήνυμα ενότητας. «Το σύμβολο της Νίκαιας είναι ένας σπόρος για όλη την χριστιανική ύπαρξη. Αποτελεί σύμβολο του Όλου. Έχοντας την φλόγα της Νίκαιας να καίει την καρδιά μας, ας ακούσουμε όλες τις φωνές για ενότητα», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «παρά τις διαφορές έχουμε ένα κοινό αίσθημα ελπίδας» και τόνισε ότι: «Νίκαια σημαίνει νίκη αλλά όχι ως επιβολή, αλλά ως το σήμα του Σταυρού, είναι μια νίκη όχι αυτού του κόσμου , νίκη πνευματική. Να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον».

Από την πλευρά του ο Πάπας, τόνισε ότι πρέπει «να υπερβούμε τα σκάνδαλα της διαιρέσεως. Οι χριστιανοί πιστεύουν στον ένα Ιησού Χριστό. Ενώπιον του είμαστε ένα Μπορούμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς το λόγο του Θεού».

«Πρέπει να απορρίψουμε τη χρήση βίας ή οποιαδήποτε μορφή φανατισμού Να ακολουθήσουμε το μονοπάτι του διαλόγου και της συνεργασίας», ανέφερε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Φωτογραφίες από την ιστορική συνάντηση

