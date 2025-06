Με επίκεντρο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού μέσω των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου στη Βοστώνη. Η πρωτοβουλία, που αποτελεί σύμπραξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross, ανέδειξε για άλλη μια χρονιά τον διεθνή χαρακτήρα του προγράμματος, φιλοξενώντας δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και διανοουμένους.

Το φετινό θερινό πανεπιστήμιο είχε ως θεματικό άξονα τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας. Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν, εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό διεθνές φόρουμ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων μέσων από Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική και Ωκεανία.

Στο πλαίσιο των εργασιών, προτάθηκε η ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών και δημοσιογράφων της διασποράς, με στόχο την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας. Η πρόταση έτυχε άμεσης αποδοχής, καθώς η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ, κα Μάιρα Μυρογιάννη, ανακοίνωσε τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας, εντάσσοντας το σχέδιο στο στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου Εξωτερικών 2024–2027.

Πολιτιστικά και ακαδημαϊκά στιγμιότυπα

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πλούσιο ακαδημαϊκό και πολιτιστικό σκέλος: στρογγυλές τράπεζες δημοσιογράφων, κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια για νέους ερευνητές και θεματικές συνεδρίες για την ελληνική αριστεία και τις ιατρικές καινοτομίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η έκθεση σκίτσων τριών διακεκριμένων Ελλήνων γελοιογράφων -Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη και Στάθη Σταυρόπουλου- καθώς και η παρουσίαση του τόμου πρακτικών της περσινής διοργάνωσης με τίτλο «Η διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Τα πρακτικά της Βοστώνης», στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης.

Τις εργασίες του προγράμματος χαιρέτισε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος απένειμε και τα πιστοποιητικά συμμετοχής. Από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, συμμετείχαν με ομιλίες τους ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, και βουλευτές της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, οι κ.κ. Νίνα Κασιμάτη και Στυλιανός Πέτσας.

Οι διοργανωτές και οι συνδιοργανώσεις

Το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο έλαβε τη στήριξη και τη συμμετοχή πλήθους ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων, μεταξύ των οποίων: το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Study in Greece, το Center for Hellenic Studies του University of Chicago και η Hellenic Association of Political Scientists.

Το πρόγραμμα τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ.

Την επιστημονική και οργανωτική ευθύνη είχαν η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής, κα Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, ιδρύτρια του θεσμού, και η κα Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center.

Διεθνές Γραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Νέα Υόρκη

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για εξωστρέφεια και ενίσχυση της ελληνόγλωσσης παιδείας παγκοσμίως, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την ίδρυση Διεθνούς Γραφείου του Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη.

Το γραφείο θα φιλοξενείται σε χώρο της Αρχιεπισκοπής και θα λειτουργήσει ως κόμβος διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, θα προωθεί τα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος, θα διοργανώνει σεμινάρια και ημερίδες σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής και θα παρέχει υποστήριξη σε δράσεις αδελφοποιήσεων μεταξύ σχολείων των ΗΠΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει την προσφορά υποτροφιών σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς των ΗΠΑ, τη χορήγηση πιστοποιήσεων παρακολούθησης, τη δωρεάν παροχή διδακτικού υλικού και την υποδοχή ομογενειακών αντιπροσωπειών στις εγκαταστάσεις του, στο πλαίσιο θερινών προγραμμάτων.

Ως επιστημονικοί υπεύθυνοι του Γραφείου ορίστηκαν ο π. Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΠΘ, καθώς και οι καθηγήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Μπατιστάτου (Πρύτανης) και Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης, δίνοντας συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα στη νέα αυτή πρωτοβουλία που έρχεται να ενισχύσει την ήδη πολυδιάστατη παρουσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη διεθνή ακαδημαϊκή σκηνή και να δημιουργήσει μια ισχυρή γέφυρα με τον απόδημο ελληνισμό.