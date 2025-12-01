Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο των συνομιλιών στην Φλόριντα, τονίζοντας ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.

Στον απόηχο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας Ουκρανίας στην Φλόριντα ο O Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρεί σήμερα Δευτέρα, για τη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες δήλωσε ότι παρά το καλό κλίμα η διαφθορά στην Ουκρανία «δεν βοηθά», σχόλια που έρχονται λίγες μέρες μετά την παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, μετά από μια επιχείρηση κατά της διαφθοράς, αφήνοντας τη χώρα του χωρίς έναν από τους βασικούς διαπραγματευτές της.

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Τραμπ, «προχωρούν και προχωρούν καλά. Θέλουμε να σταματήσουμε τους θανάτους ανθρώπων».

Είπε ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ μετά τις συζητήσεις τους με Ουκρανούς αξιωματούχους το απόγευμα της Κυριακής.

Τραμπ: Ολα πάνε καλά

«Μίλησα μαζί τους και τα πάνε καλά. Η Ουκρανία έχει κάποια δύσκολα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τα δει να τελειώνουν», δήλωσε ο Τραμπ κατά την επιστροφή του από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον.

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει αυτά τα «δύσκολα προβλήματα», ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια «κατάσταση διαφθοράς που δεν βοηθά».

«Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στη Μόσχα τη Δευτέρα ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Μόσχα τη Δευτέρα, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ταξίδι του στη ρωσική πρωτεύουσα — όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν — έρχεται μια μέρα μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Τζάρεντ Κούσνερ με υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Ρούμπιο: Πολύ παραγωγικές οι συνομιλίες στη Φλόριντα

Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Φλόριντα, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι λεπτό θέμα. Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται και είναι προφανές ότι ένα άλλο μέρος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με τη ρωσική πλευρά, αλλά κατανοούμε επίσης αρκετά καλά τις απόψεις τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου.

Η συνάντηση αυτή είχε επίσης ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την επίσκεψη αυτή την εβδομάδα του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

«Δύσκολες, αλλά εποικοδομητικές συζητήσεις»

Οι διαπραγματεύσεις για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (των σημείων, σ.σ.) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά” που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. “Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα”, συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι “όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

Ζελένσκι: Ευχαριστώ τον Τραμπ

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ «προσωπικά για τον χρόνο που αφιερώνει τόσο εντατικά στον καθορισμό των βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου».

Σε μήνυμα μετά τις συνομιλίες μεταξύ των μεσολαβητών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οι οποίες διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του «αναφέρθηκε στους κύριους παράγοντες του διαλόγου, στα σημεία έμφασης και σε ορισμένα προκαταρκτικά αποτελέσματα».

«Είναι σημαντικό ότι οι συνομιλίες έχουν μια εποικοδομητική δυναμική και ότι όλα τα θέματα συζητήθηκαν ανοιχτά και με σαφή έμφαση στην εξασφάλιση της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας», πρόσθεσε.