Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο η Μόσχα και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για συζήτηση, μεταδίδει το Bloomberg.

Η ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Σερχίι Κισλίτσια, αναμένεται να συναντηθεί στη Φλόριντα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Κρίσιμη η συγκυρία

Η επίσκεψη και οι συζητήσεις που αναμένεται να έχουν έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο τόσο για τον ίδιο τον Ζελένσκι -μετά από την παραίτηση του επικεφαλής των διαπραγματευτών της Ουκρανίας και μέχρι πρότινος ντε φάκτο αντιπρόεδρο Αντρίι Γέρμακ στα πλαίσια του σκανδάλου με την Energoatom, όσο και για τις συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν τελεσίγραφο προς το Κίεβο να συμφωνήσει έως την Ημέρα των Ευχαριστιών στους όρους μιας συμφωνίας που φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία. Το κείμενο αρχικό κείμενο -το οποίο σύμφωνα με τις διαρροές του Bloomberg είχαν ουσιαστικά «φτιάξει» από τον Οκτώβριο ο Γουίτκοφ με τους συμβούλους του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ και Κίριλ Ντιμιτρίεφ- αποδυναμώθηκε με τον διαχωρισμό των πιο δύσκολων ζητημάτων, έπειτα από έντονη διπλωματική δραστηριότητα στη Γενεύη και υπό πίεση από τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

Ο Γουίτκοφ πρόκειται να ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας για συνομιλίες στη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποκλειστεί από πολλές λεπτομέρειες των συνομιλιών και συμμετέχουν μόνο σε διμερείς συζητήσεις όπου η συμβολή τους θεωρείται απολύτως απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, όπως στον καθορισμό εγγυήσεων ασφάλειας με τις ΗΠΑ.