Ένα δικό της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Gemma της Google, αναπτύσσει η Ουκρανία, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στοχεύει στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).

Το έργο θα αξιοποιήσει αρχικά τις υπολογιστικές υποδομές της Google για την πρώτη φάση εκπαίδευσης, πριν μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε τοπικές υποδομές, ώστε η Ουκρανία να αποκτήσει πλήρη έλεγχο στα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 23 εκατομμύρια πολίτες.

«Το ουκρανικό LLM αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για μια νέα γενιά υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα», ανέφερε η εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας Kyivstar σε ανακοίνωσή της.

Προωθούν το σχέδιο εδώ και μήνες

Την επιθυμία της Ουκρανίας να αναπτύξει το δικό της μοντέλο ΤΝ αντί να πληρώνει εκατομμύρια δολάρια σε ξένες εταιρείες, είχε κάνει γνωστή στο Reuters τον Σεπτέμβριο ο υφυπουργός Ψηφιοποίησης Ολεξάντρ Μπορνιακόφ.

Ο Μπορνιακόφ εξήγησε ότι η απόφαση να μην εξαρτώνται από συστήματα, όπως το ChatGPT της OpenAI, ήταν σκόπιμη, διότι ο στρατός σκοπεύει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε συστήματα διαχείρισης της μάχης για τον συντονισμό στρατευμάτων και την παρακολούθηση του εχθρού. Κινεζικά LLM, όπως τα DeepSeek και Qwen επίσης αποκλείστηκαν.

Ο υπουργός Ψηφιοποίησης Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι ο στρατός χρησιμοποιεί ήδη ΤΝ για εναέρια και δορυφορική αναγνώριση και για τον χειρισμό drones. Εργαλεία ΤΝ της αμερικανικής Palantir συμβάλλουν στην ανάλυση ρωσικών επιθέσεων, στην παρακολούθηση εκστρατειών παραπληροφόρησης και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για αποναρκοθέτηση.

Το Gemma της Google επελέγη γιατί «καλύπτει» περισσότερες γλώσσες

Το Gemma επιλέχθηκε λόγω της υψηλής απόδοσής του σε πολλές γλώσσες, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου. «Η Google επελέγη μετά από εκτενή αξιολόγηση, ενισχύοντας τους τεχνολογικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, οι οποίοι ενισχύθηκαν περαιτέρω με την εισαγωγή της Kyivstar στο Nasdaq τον Αύγουστο του 2025», ανέφερε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Τα μοντέλα Llama της Meta και Mistral της Γαλλίας ήταν επίσης μεταξύ των επιλογών που εξετάζονταν, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters. Η αναγκαιότητα για το έργο αυτό αναδύθηκε εν μέρει λόγω των «κενών επικοινωνίας» που επηρεάζουν υπάρχοντα μοντέλα ΤΝ. Όπως είπε ο Μπορνιακόφ, όταν συνομιλεί με ανθρώπους από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπόλχαντ της Οδησσού, χρησιμοποιούν ένα μίγμα ουκρανικών, ρωσικών και βουλγαρικών — μια διάλεκτο που τα σημερινά μοντέλα ΤΝ δυσκολεύονται να κατανοήσουν.

Έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση του μοντέλου

Το κονσόρτσιουμ με την Kiyvstar έχει δημιουργήσει τέσσερις συμβουλευτικές επιτροπές με δεσμευτική αρμοδιότητα σε τεχνικά, νομικά, πολιτιστικά, ιστορικά και γλωσσικά ζητήματα του νέου μοντέλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χειρίζεται σωστά τα ουκρανικά και τις γλώσσες των μειονοτήτων όπως τα ταταρικά της Κριμαίας, αλλά και τα ρωσικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ουκρανία.

Αυτή την περίοδο σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή δεδομένων από περισσότερους από 90 κρατικούς φορείς, όπως δικαστικά μητρώα, εκπαιδευτικούς εκδοτικούς οίκους, περιφερειακά αρχεία και καταγραφές ρωσικών ενεργειών στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε ασφαλείς μονάδες επεξεργασίας γραφικών εκτός Ουκρανίας, που παρέχει η Google, προτού τα ολοκληρωμένα μοντέλα μεταφερθούν σε τοπικά κέντρα δεδομένων.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ΤΝ θα χρησιμοποιηθεί αρχικά σε κρατικές εφαρμογές και στις πλατφόρμες της Kyivstar, πριν επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα. Οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι το έργο δείχνει πώς μικρότερες χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν ανοικτές τεχνολογίες για να επιτύχουν στρατηγική αυτονομία στην τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζοντας την εξάρτηση από ξένα συστήματα.