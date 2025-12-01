<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πόσα και ποια ανοιχτά μέτωπα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις ποινικές ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών. Τι συμβαίνει τελικά με τη φημολογία για το κόμμα Καρυστιανού.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο«Τέμπη: Το χρονοδιάγραμμα των δικών και το κόμμα Καρυστιανού» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:37 Η δίκη των Τεμπών για τα μη πολιτικά πρόσωπα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

1:30 Οι διαδικασίες όσον αφορά τα δύο Ειδικά Δικαστήρια.

2:36 Οι ευθύνες σε επίπεδο υπουργών.

4:32 Τα διαδικαστικά θέματα που θα εξετάσουν οι δικαστές στη Λάρισα τον ερχόμενο Μάρτιο.

4:46 Το ενδεχόμενο μεταφοράς παράνομου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχία και η εκταφή των θυμάτων.

6:25 Η πιθανότητα να προκύψουν νέες έρευνες και να διακοπεί η προγραμματισμένη δίκη.

7:40 Τα σενάρια για παρέλκυση της δίκης στη Λάρισα.

8:09 Οι διαφορετικές τοποθετήσεις και απόψεις εντός του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών.

10:05 Τι συμβαίνει τελικά με τη φημολογία για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

