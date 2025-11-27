Η Black Friday 2025 είναι εδώ (27/11) και πολλοί καταναλωτές θα σπεύσουν να κάνουν αγορές σε επιλεγμένα προϊόντα, εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλές τιμές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μη δελεάζονται από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές. Με την ακρίβεια να επιβαρύνει στον μέγιστο βαθμό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η ιεράρχηση των αναγκών και η έρευνα αγοράς καθίστανται πιο αναγκαίες από ποτέ.

Οι συμβουλές

Η Ε.Ε.Κ.Ε προτείνει διαχρονικά την τήρηση πέντε κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα “προσφορών”: