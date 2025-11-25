Οι παραμικρές αλλαγές στην δημόσια εικόνα ενός πολιτικού προσώπου ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης, κουτσομπολιού και σχολιασμού, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η χαρακτηριστική εικόνα του οποίου με το πορτοκαλί χρώμα δέρματος, το συγκεκριμένο χτένισμα και το επίσης βαμμένο μαλλί θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί σήμα κατατεθέν του.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά για μια ακόμα φορά, καθώς πλήθος χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και μέσα ενημέρωσης πρώτα στάθηκαν στην χειμερινή στυλιστική επιλογή του προέδρου την επομένη της συνάντησης του Ζόχραν Μαμντάνι, προχωρώντας σε σχετικές ενδυματολογικές συγκρίσεις, ενώ άλλοι με αφορμή αυτή την εμφάνιση φάνηκαν να παρατηρούν πως για μια ακόμα φορά ο Τραμπ εμφανίστηκε «άβαφος» και με τα μαλλιά του ιδιαίτερα άσπρα.

Η ενδυματολογική επιλογή που προκάλεσε αίσθηση

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο γρασίδι του Λευκού Οίκου την επομένη της συνάντησης με τον Μαμντάνι -κατά την διάρκεια της οποίας οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν να αφήνουν στην άκρη την πολιτική άβυσσο που τους χωρίζει- φορώντας ένα μαύρο μακρύ βαρύ παλτό και από μέσα ένα μπορντό κασκόλ, ενώ το πρόσωπο του και τα μαλλιά του (ακόμα και τα φρύδια του) στις φωτογραφίες από την εμφάνιση αυτή φαίνονταν ιδιαίτερα λευκά.

@Zigmanfreud Trump spends one afternoon with Mamdani and suddenly Mr. Suit and Tie his whole life is rocking the NYC bohemian look…. pic.twitter.com/MvDo1Fd7Cs — John david booty (@Octopusgardner) November 23, 2025

Το χειμερινό του λουκ, τράβηξε την προσοχή αρκετών με αποτελέσμα να ανεβούν φωτογραφίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίπλα σε μια φωτογραφία από παλιότερη εμφάνιση του Μαμντάνι, όπου φορούσε παρόμοια ρούχα, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναρωτιούνται εάν αυτή ήταν η προσπάθεια του Τραμπ να «κοπιάρει» το στύλ του προσφάτως εκλεγμένου εν αναμονή δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Στο πλήθος των σχολίων και των αναρτήσεων άλλοι υποστήριξαν ότι ο Τραμπ δεν προσπάθησε να αντιγράψει το στυλ του Μαμντάνι, αλλά του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι ερωτήσεις για το χρώμα των μαλλιών του και του ξεθωριασμένου πορτοκαλί χρώματος του δέρματος του.

Τι γίνεται με τα «χρυσαφί» του μαλλιά;

Ο Τραμπ πράγματι εμφανίστηκε κάπως πιο «λευκός» από ότι συνήθως, όμως όπως αποδεικνύεται από φωτογραφίες των τελευταίων εβδομάδων, η αλλαγή ως προς το χρώμα των μαλλιών του και το ψεύτικο «μαύρισμα» του η αλλαγή έχει επιτελεστεί εδώ και κάποιο διάστημα.

Trump showing up with white hair now? Guess even his dye finally decided it couldn’t handle the stress anymore. pic.twitter.com/yWnIR0ORpn — Hamza HK (@hamzaAlgdz1) November 21, 2025

Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που ανά τα χρόνια που ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στην επικαιρότητα, πριν καν δηλαδή γίνει πρόεδρος, έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τους διάφορους σχολιαστές, πάρα πολλές φορές. Τα τελευταία σχετικά δημοσιεύματα, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο το χρώμα των μαλλιών του κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο, οπότε και πάλι ο πρόεδρος για μερικές εβδομάδες είχε κάνει σειρά εμφανίσεων με το χρώμα τους να είναι πιο κοντά στο γκρίζο, από το σύνηθες «χρυσαφί» που προτιμά.