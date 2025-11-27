Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, τον περασμένο Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είναι πανταχού παρών: στους τηλεοπτικούς δέκτες, στα κοινωνικά δίκτυα. Δίνει την εντύπωση ότι εργάζεται άοκνα, δέχεται ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο και ταξιδεύει στο εξωτερικό για συναντήσεις κορυφής.

Ωστόσο, σε ηλικία 79 ετών, ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ και η ηλικία του έχει αρχίσει να τον βαραίνει. Οι New York Times επανήλθαν στο ζήτημα της ηλικίας του προέδρου, αναλύοντας το καθημερινό του πρόγραμμα, τον αριθμό των δημόσιων εμφανίσεων του και συγκρίνοντάς τα, με την προηγούμενη θητεία του (2016-2020). Το συμπέρασμα δεν είναι ευνοϊκό για τον Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να επιτεθεί στους «τρελούς της Αριστεράς» που υπογράφουν το σχετικό άρθρο των ΝΥΤ, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, ήταν άριστες.

Εμφανίζεται στα Μέσα Ενημέρωσης συχνότερα από ότι ο Μπάιντεν

Είναι γεγονός ότι ο Τραμπ παραμένει παρών στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, και ότι εμφανίζεται πολύ πιο συχνά στα μέσα ενημέρωσης, σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μόλις τρία χρόνια μεγαλύτερο του, τον οποίο εξακολουθεί να αποκαλεί «κοιμισμένο Τζο».

Παρά ταύτα, έναν σχεδόν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, οι Αμερικανοί βλέπουν τον Τραμπ λιγότερο από ότι παλιά. Σύμφωνα με την ανάλυση του καθημερινού του προγράμματος από τους ΝΥΤ, ο Τραμπ πραγματοποιεί λιγότερες δημόσιες εκδηλώσεις και ταξιδεύει πολύ λιγότερο εντός της χώρας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, αν και έχει αυξήσει τα ταξίδια στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει συντομεύσει σε διάρκεια το πρόγραμμά του.

Οι περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις του γίνονται μεταξύ 12 το μεσημέρι και 5 μ.μ. ενώ κάποιες φορές φαίνεται να κουράζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 6 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, η οποία άρχισε στις 12 το μεσημέρι, ο Τραμπ καθόταν πίσω από το γραφείο του για περίπου 20 λεπτά, ενώ γύρω του, στελέχη, μιλούσαν για φάρμακα απώλειας βάρους. Κάποια στιγμή, τα βλέφαρά του βάρυναν και τα μάτια του σχεδόν έκλεισαν, και φάνηκε να αποκοιμιέται για μερικά δευτερόλεπτα. Επανήλθε γρήγορα αλλά σηκώθηκε όρθιος μόνον όταν κάποιος από τους προσκεκλημένους, λιποθύμησε.

Αλλεργία στη γυμναστική

Όπως και στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ δεν γυμνάζεται τακτικά, εν μέρει επειδή πιστεύει ότι οι άνθρωποι έχουν μια «πεπερασμένη ποσότητα ενέργειας», την οποία η έντονη άσκηση μειώνει. Εξακολουθεί να τρώει κόκκινο κρέας και junk food τύπου McDonald’s.

Σύμφωνα όμως με τον γιατρό του, τον δόκτωρα Μπαρμπαρέλα, έχει χάσει βάρος: από 111 κιλά που ζύγιζε το 2020, τώρα ζυγίζει 101 κιλά, για ύψος 1,91 μέτρα (αυτό το βάρος πάντως θεωρείται παχυσαρκία για το ύψος του). Τον περασμένο Απρίλιο, ο ίδιος αυτός γιατρός, βεβαίωνε ότι «η πνευματική και σωματική υγεία του προέδρου Τραμπ είναι εξαιρετική και είναι απολύτως ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του αρχηγού του κράτους».

Οι εκδηλώσεις του προέδρου ξεκινούν το μεσημέρι

Σύμφωνα με την ανάλυση των ΝΥΤ, ο Τραμπ ξεκινά την πρώτη του επίσημη εκδήλωση πιο αργά, σε σχέση με παλιά. Το 2017, οι εκδηλώσεις του άρχιζαν στις 10:31 π.μ ενώ τώρα αρχίζουν στις 12:08 μ.μ και ολοκληρώνονται περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 5 μ.μ. Ο συνολικός αριθμός των επίσημων εμφανίσεων του έχει μειωθεί κατά 39%. Το 2017, από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 25 Νοεμβρίου, είχε πραγματοποιήσει 1.688 επίσημες εκδηλώσεις• στο ίδιο διάστημα φέτος, ο αριθμός μειώθηκε σε 1.029.

Ο δρ. Τζέφρι Κούλμαν, γιατρός του Λευκού Οίκου από το 2000 έως το 2013 και συγγραφέας βιβλίου για την υγεία των προέδρων, σημείωσε ότι το πρόγραμμά του Τραμπ διαφέρει σημαντικά από εκείνο του Τζορτζ Μπους του νεότερου, ο οποίος ήταν 54 ετών όταν ανέλαβε την προεδρία, και του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ήταν 47 ετών. Και οι δύο πρώην πρόεδροι είχαν εντάξει την άσκηση στην καθημερινή τους ρουτίνα: ο Μπους βρισκόταν καθημερινά στο Οβάλ Γραφείο στις 6:45 π.μ. ενώ ο Ομπάμα έφτανε στις 10 π.μ., και η εργάσιμη ημέρα του παρατείνονταν συχνά έως τις 7 μ.μ., όταν συναντούσε την οικογένειά του για δείπνο.

Αναφερόμενος στον Τραμπ, ο Κούλμαν είναι ότι είναι «αξιέπαινο» πως στην ηλικία του, εξακολουθεί να ανεβαίνει στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One από την εξωτερική σκάλα, πρόσθεσε όμως ότι «δεν ξέρουμε τι κάνει μόλις κλείσει η πόρτα».

Χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας

Εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών δημοτικότητας του, (41%), οι σύμβουλοί του πιέζουν τον αμερικανό πρόεδρο να μετακινείται, στο εξής, περισσότερο στο εσωτερικό των ΗΠΑ και να ασχολείται με ζητήματα που απασχολούν τον μέσο Αμερικανό. Η ηλικία του ωστόσο μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε επιπλέον μετακινήσεις.